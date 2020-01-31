Faruk Süren'den Arda Turan ve Mustafa Cengiz tepkisi

Arda Turan transferini veto etmesinin ardından sarı kırmızılı camiada tartışmalar devam ediyor. Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren, CNN Türk'te Uğur Önver'e açıklamalarda bulundu. Arda Turan konusunda eleştirilerde bulunan Süren, kendi döneminde Fatih Terim'in istediği tüm oyuncuları aldığını hatırlattı.

Faruk Süren'den Arda Turan, Fatih Terim ve Mustafa Cengiz açıklamaları

"Galatasaray'ın futbolu yavaş yavaş oturacak. İdeal noktaya varmış değil ama hocamızın katkılarıyla daha iyi olacak. Şampiyonluk için bu temponun artması lazım. Rakiplerimiz de temposunu arttırdı. 8 puan kapanmayacak fark değil ama bu sene 4 tane rakibimiz var. Sivasspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor en önemli rakiplerimiz."

"MEDYA ÖNÜNDE ARDA TURAN TARTIŞMASI ŞIK OLMADI"

"Arda Turan konusunda başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in medya önündeki tartışması şık olmadı. Bu transferde camiaya bakmak lazım. Benimsiyor mu benimsemiyor mu diye. Çok fazla ayrıntıya giremiyorum çünkü işin içinde değildim. Benim dönemimde Fatih Terim'in istediği her oyuncuyu aldım. Buna benzer bir süreç hiç yaşamadık."

"FATİH TERİM'DEN BAŞKASI OLSA BU KAOSTA DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

"Mustafa Cengiz yönetimi ibra olmadı. Bizim bir tüzüğümüz var ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Bunun gereğini yapması gerekiyordu ancak Galatasaray'ı kaosa götürdü. Fatih Terim'in yerinde başka biri olsaydı bu kaosta sportif olarak daha kötü sonuçlar da olabilirdi. Bütün şampiyonluklar Galatasaray'ındır, şahısların değildir."

"FALCAO TRANSFERİNİ TARAFTAR YAPTI"

"Yeni transferler iyi. Emre Akbaba'yı Allah nazardan saklasın, çok iyi döndü. Falcao transferini seyirci yaptı. Kötü oyuncu değil, dünya yıldızlarından bir tanesi ama Galatasaray'ın böyle bir transfere ihtiyacı var mıydı tartışılır. Bu transfer biraz medyatik oldu. Kulübün daha önemli sorunları vardı. Örnek vereyim Trabzonspor'un transferi Sörloth gibi oyuncular alınabilirdi."