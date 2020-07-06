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Haberler1.Lig Haberleri Fatih Karagümrük - Boluspor: 3-1
06.07.2020 - 22:36 |

Fatih Karagümrük - Boluspor: 3-1

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Boluspor'u 3-1 yendi.

Fatih Karagümrük - Boluspor: 3-1
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TFF 1. Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Boluspor'u 3-1 yendi. 

Müsabakanın 45. dakikasında Boluspor adına Bilal Kısa'nın kullandığı penaltıyı Fatih Karagümrük kalecisi Aykut Özer kurtardı.

Stat: Vefa 

Hakemler: Erkan Özdamar, Serdar Diyadin, Cemal Alpay 

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay (Dk. 87 Bülent Cevahir), Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 63 Engin Bekdemir), Darri (Dk. 62 Erdal Öztürk), Ndao, Sabo (Dk. 84 Çağrı Ortakaya), Sobiech (Dk. 83 Emeghara) 

Boluspor: Mosquera, Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Fethi Özer (Dk. 86 Kidric), Burak Bekaroğlu, Cumali Bişi, Gökhan Sazdağı, Seth (Dk. 52 Melih Okutan), Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Mustafa Durak 

Fatih Karagümrük - Boluspor: 3-1

Goller: Dk. 10 Zeki Yıldırım, Dk. 77 Ndao, Dk. 80 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), Dk. 56 Gökhan Sazdağı (Boluspor) 

Sarı kartlar: Dk. 15 Koray Altınay, Dk. 35 Sabo, Dk. 90 2 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 22 Seth, Dk. 90 Burak Bekaroğlu (Boluspor)

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