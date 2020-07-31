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31.07.2020 - 14:43 | | İHA

Fatih Karagümrük'ten Cüneyt Çakır ve TFF'ye teşekkür

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ile oynanan TFF 1. Lig Play-Off Final maçında görev yapan hakem Cüneyt Çakır ve ekibine, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerine başarılı yönetimleri için teşekkür etti.

Fatih Karagümrük'ten Cüneyt Çakır ve TFF'ye teşekkür
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Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig Play-Off Final müsabakasında görev yapan başta hakem Cüneyt Çakır ve ekibine, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcileri ve Organizasyon Komitesi'ni bu önemli müsabakadaki başarılı yönetimleri için teşekkür ederiz" denildi.

Fatih Karagümrükten Cüneyt Çakır ve TFFye teşekkür

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