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24.03.2020 - 07:00 |

Fatih Terim dünya basınında! Son dakika olarak duyuruldu...

Fatih Terim’in korona testinin pozitif çıkmasını Avrupa'daki yayın organları son dakika olarak duyurdu.

Fatih Terim dünya basınında! Son dakika olarak duyuruldu...

Fatih Terim’in korona testinin pozitif çıkması, Avrupa’da, özellikle de İtalya’da hemen hemen tüm yayın organları, internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden son dakika olarak aktarıldı.

Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajansları da Fatih Terim’in twitter paylaşımına yer verdikleri bültenlerini abonelerine servis etti. Kolombiya basını ‘Falcao’nun hocası koronaya yakalandı’ şeklinde lanse etti.

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