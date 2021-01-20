Fatih Terim'den flaş Arda Turan sözler: Başka görevleri yapabilecek kapasitede!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor'u 6-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Attıkları korner için konuşan Terim, "2-3 tane korner atışlarıyla ilgili çalışmamız var. O ana kadar ikisini direkt olarak kullanmıştık ama öbürünü kullanmadık. 2-0 olunca onda ısrar ettim. Rakipten gelse de doğru yapınca sonuç geliyor. Çok çalıştığımız bir taktikti. Zaten, uzun yıllar çok goller atan bizler bu yıl maalesef duran toplardan sıkıntımız var. Onun adına da biraz sevindim." dedi.

Denizlispor'un eksik olduğunu vurgulayan deneyimli hoca, "Eksikliklerden bahsetmedik. Hiçbir zaman eksiklerden bahsetmedim. Öngörülemeyen sakatlıkları belirttim. Hiçbir zaman eksik değiliz. Birçok şeyle boğuşan Denizlispor'un farklı mağlubiyeti, çok da teknik analiz yapacak değilim. Kolay değil, kimsenin işi kolay değil. Farklı galibiyetlerden sonra anlatmak kolaydır ama teknik analize girmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

Daha farklı da kazanabileceklerini söyleyen tecrübeli antrenör, "Çok daha farklı olabilirdi. Birçok başarılı hücum aksiyonumuz var. Ortada ve üçüncü alanda çok iyi işler yaptık. Hiç de gereği yokken bize hücumdayken acele kullanmamızın manası yokken gol yedik. Altından kalktılar." diye konuştu.

Galatasaray'ın tek hedefinin şampiyonluk olduğunu belirten Terim, "Bugün başka şeyleri konuşmak doğru olur. 500. gol Jesse'ye nasip oldu. Hiç olmazsa onun golle beraber moral bulacağını düşünüyorum. Kazanma adına büyük bir adım attığı inancını taşıyorum. Ona çok sevindim. Burada, Ali Sami Yen'de 500. golü attık, buna sevindim. Henüz çok var daha ligde neredeyse 20 maçtan fazla var. Galatasaray şartlar ne olursa olsun yukarıları sever. Oralara bakar." mesajını yolladı.

"MÜTHİŞ BİR ARDA İZLİYORUM"

Arda Turan'ın çok iyi oynadığını da vurgulayan Fatih Terim, "Bugün ayrıca sevindirici olan bir şey 3 puanla beraber Muslera'nın dönüşü. Arda'nın ona önemli bir jest yaparak takım kaptanlığı bandını, arkadaşlarının içinde vermesi. Arda da bizim için önemli bir oyuncu. Gerek saha içinde, gerek saha dışında. Hakikaten müthiş bir Arda izliyorum. Çok da seviniyorum. Yani, Galatasaray kendi evladını kazanırken sadece futbolcu olarak kazanmadı. Bundan sonra Galatasaray tarihinde başka görevleri çok rahat yapabilecek kapasitede bir Arda olduğu için seviniyorum. Muslera'ya hoş geldin diyorum. Bir sürü, birçok sevinecek şey var. Sonuç itibariyle iyi bir hafta oldu. Hemen yarın tekrar başlıyoruz Malatya için." diyerek sözlerini noktaladı.