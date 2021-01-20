• 20 Ocak 2021 - 21:33 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Galatasaray, Denizlispor'u farklı mağlup etti! Fernando Muslera tarihe geçti...
Galatasaray sahasında konuk ettiği Denizlispor'u 6-1'lik skorla mağlup etti. Galatasaray'da Fernando Muslera sakatlığını atlattı ve 7 ay sonra sahalara geri döndü. Muslera, Denizlispor maçıyla birlikte tarihe geçti.
• 20 Ocak 2021 - 21:33 • Son Güncelleme:
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MUSLERA GERİ DÖNDÜ
Galatasaray'da Muslera sahalara geri döndü. Uruguaylı kaleci 7 aylık sürecin ardından yeniden Sarı Kırmızılı formayla sahaya kaptan olarak çıktı.
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