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• 20 Ocak 2021 - 21:33 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Galatasaray, Denizlispor'u farklı mağlup etti! Fernando Muslera tarihe geçti...

Galatasaray sahasında konuk ettiği Denizlispor'u 6-1'lik skorla mağlup etti. Galatasaray'da Fernando Muslera sakatlığını atlattı ve 7 ay sonra sahalara geri döndü. Muslera, Denizlispor maçıyla birlikte tarihe geçti.

• 20 Ocak 2021 - 21:33 • Son Güncelleme:
1MUSLERA GERİ DÖNDÜ
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MUSLERA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da Muslera sahalara geri döndü. Uruguaylı kaleci 7 aylık sürecin ardından yeniden Sarı Kırmızılı formayla sahaya kaptan olarak çıktı.

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G.SARAY FARKLI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor'u Türk Telekom Stadyumu'nda konuk etti. Sarı Kırmızılılar sahadan 6-1'lik farklı galibiyet ile ayrıldı.

336 PUANA YÜKSELDİ

36 PUANA YÜKSELDİ

Galatasaray bu galibiyetle puanını 36 yaptı ve Süper Lig'de 3. sıraya yerleşti. Galatasaray, önümüzdeki hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

4220 GÜN SONRA DÖNDÜ

220 GÜN SONRA DÖNDÜ

Galatasaray'ın Yukatel Denizlispor ile oynadığı Süper Lig 20'nci hafta müsabakasında sarı kırmızılı takımın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sahalara döndü.

5KIRIK TESPİT EDİLMİŞTİ

KIRIK TESPİT EDİLMİŞTİ

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 27'nci haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a konuk olduğu karşılaşmada aldığı darbe sonucunda sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera, Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte formasına kavuştu.

6KAPTANLIK PAZUBANDINI ALDI

KAPTANLIK PAZUBANDINI ALDI

220 gün yeşil zeminden uzak kalan Muslera, sarı kırmızılı takımın ligin 20'nci haftasında oynadığı Yukatel Denizlispor maçında hem formasını hem de kaptanlık pazubandını geri aldı.

7SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Fernando Muslera, Süper Lig'de 10 sezon üst üste sadece bir takımın formasını giyen ilk yabancı oyuncu oldu.

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