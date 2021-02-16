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HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim'in listesinde Claudinho ve Lazar Tufegdzic var!
16.02.2021 - 07:16 | | Fotomaç

Fatih Terim'in listesinde Claudinho ve Lazar Tufegdzic var!

Mostafa Mohamed ve Kerem'i örnek göstererek, "Bu gençlerin sayısını artırırsak, Galatasaray'ın kurtuluşu demektir" diyen Fatih Terim, sözleşmesinin sonuna gelen Younes Belhanda'nın yerine 10 numara arayışlarına da başladı. Terim, Belhanda’nın boşluğunu doldurmak için iki aday belirledi.

Fatih Terim'in listesinde Claudinho ve Lazar Tufegdzic var!
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Mostafa Mohamed ve Kerem'i örnek göstererek, "Bu gençlerin sayısını artırırsak, Galatasaray'ın kurtuluşu demektir" diyen Fatih Terim, sözleşmesinin sonuna gelen Younes Belhanda'nın yerine 10 numara arayışlarına da başladı.

Adaylardan birisi Brezilya Serie A takımlarından Bragantino'da oynayan Claudinho. Diğeri ise Spartak Subtotica takımının oyun kurucusu Lazar Tufegdzic...

Terim'in listesinde adları öne çıkan iki isim özellikle genç, potansiyelli ve gelecekte yüksek rakamlara satılabilecek oyuncular oldukları için tercih edildi.

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Fatih Terimin listesinde Claudinho ve Lazar Tufegdzic var

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