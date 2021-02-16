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16.02.2021 - 11:17 |

Fatsa Belediyespor'u taşıyan otobüs devrildi!

Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Fatsa Belediyespor, Çankaya FK deplasmanında giderken Ankara yakınlarında kaza geçirdi. Kazada can kaybı yaşanmazken, yaralıların olduğu belirtildi.

Fatsa Belediyespor'u taşıyan otobüs devrildi!
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3. Lig 1. Grup takımlarından Fatsa Belediyespor, Çankaya FK deplasmanında giderken kaza geçirdi. Kazada can kaybı yaşanmazken, 1 kişinin yaralı olduğu belirtildi.

Kazanın tam olarak Kırıkkale’de yaşandığı gelen haberler arasında. Ordu Valisi Tuncay Sonel, otobüstekilerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Takımı taşıyan otobüs devrilirken teknik heyet ve futbolcuların dışarı çıktığı görüldü.

Orduspor'dan geçmiş olsun mesajı

Şehrimizi 3.lig'de temsil eden Fatsa Belediyespor kulübünün deplasmana giderken Kırıkkale'de kaza geçirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fatsa Belediyespor kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kazada yaralanan kulüp personeline acil şifalar diliyoruz.

Fatsa Belediyesporu taşıyan otobüs devrildi

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