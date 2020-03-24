Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim iÃ§in sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcular ve Terim'in eski oyuncularÄ± "geÃ§miÅŸ olsun" mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

Galatasaray'Ä±n KolombiyalÄ± golcÃ¼sÃ¼ Radamel Falcao, Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "DualarÄ±m iyileÅŸmen iÃ§in." mesajÄ±na yer verdi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcu Henry Onyekuru ise "GeÃ§miÅŸ olsun hocam. Sen gerÃ§ek bir savaÅŸÃ§Ä±sÄ±n ve kÄ±sa sÃ¼rede geri dÃ¶neceÄŸini biliyorum!" paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.Â

Galatasaray'Ä±n Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, "Bu zorluÄŸun da Ã¼stesinden geleceksin hocam. Her zamanki gibi gÃ¼Ã§lÃ¼ ve kararlÄ± ol! Allah'tan sana acil ÅŸifalar vermesini diliyorum." paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n golcÃ¼ oyuncusu Adem BÃ¼yÃ¼k, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Hocam, siz bir ulusa her zaman ve her ÅŸartta gÃ¼Ã§lÃ¼ kalmayÄ±, asla pes etmemeyi Ã¶ÄŸrettiniz. Bu zorluÄŸu da aÅŸarak yeniden birlikte olacaÄŸÄ±mÄ±za eminim. Biz Ã§ocuklarÄ±nÄ±z, yanÄ±nÄ±zdayÄ±z!" ifadelerini kullandÄ±.Â

GalatasaraylÄ± futbolcu Taylan AntalyalÄ±, "Sevgili hocam, Allah acil ÅŸifalar versin. En kÄ±sa zamanda saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za kavuÅŸmanÄ±zÄ± diliyoruz. DualarÄ±mÄ±z sizinle." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n genÃ§ oyuncularÄ±ndan Atalay Babacan, mesajÄ±nda, "Bu zor gÃ¼nler de geÃ§ecek hocam. Daha nice baÅŸarÄ±lara koÅŸacaÄŸÄ±z. Seninleyiz ve bir kez daha birlikte yeneceÄŸiz!" ifadelerine yer verdi.Â

Almanya'nÄ±n Schalke 04 takÄ±mÄ±nda forma giyen Ozan Kabak da yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Alt edemeyeceÄŸin hiÃ§bir ÅŸeyin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hepimiz biliyoruz hocam. Bir kez daha ÅŸahit olacaÄŸÄ±z. Birlikte YeneceÄŸiz!" ifadelerini kullandÄ±.

Â Galatasaray'Ä±n eski oyuncularÄ±ndan Arda Turan da sosyal medya hesabÄ±ndan, "Aslan hocam Fatih Terim'e, Abdurrahim abi ve sevgili eÅŸine, FenerbahÃ§eli sporcu arkadaÅŸlarÄ±ma, tÃ¼m Ã¼lkemizde hastalarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar diyorum... Onun vazgeÃ§meme huyu, baÅŸarma azmi, bu hastalÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼stesinden gelecektir. Her zaman olduÄŸu gibi bize Ã¶rnek ve liderlik edecektir... Hep beraber Ã¶nlemlere uyalÄ±m, bu mÃ¼cadeleyi beraber kazanacaÄŸÄ±z." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n eski oyuncularÄ±ndan Felipe Melo, "BabacÄ±m seni Ã§ok seviyorum. Allah yardÄ±mcÄ±n olsun. UmarÄ±m en kÄ±sa zamanda iyileÅŸirsin." mesajÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

Ã‡ekya temsilcisi Sparta Prag'da kariyerini sÃ¼rdÃ¼ren Semih Kaya ise "Senin kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, gÃ¼cÃ¼n ve inancÄ±n her zorluÄŸun Ã¼stesinden gelecektir hocam. Bir kez daha birlikte yeneceÄŸiz!" paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.