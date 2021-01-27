Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında
27.01.2021 - 11:03 | | AA

Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında
ABONE OL

Başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Ligde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son haftalardaki başarılı performansıyla iyi bir çıkış yakaladı. Sarı-lacivertli takım son 7 karşılaşmasını kazanmayı bildi.

Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 22 karşılaşmadan 12 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ayrıldı.

Kötü bir sezon geçiren Khimki ise oynadığı maçların sadece 2'sini kazanırken, 20'sinde mağlup oldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe Beko, 83-71'lik skorla kazanmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Erol Bulut'un çılgın planı! ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin yeni forvet arayışında mutlu son...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'dan ters köşe! İrfan Can Kahveci derken yıldız oyuncu kiralandı...

Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında

Ronaldo'dan ayağıyla basket

Andre-Pierre Gignac idmanlara başladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. 'Jübilemi Beşiktaş'ta yapmak istiyorum'
    'Jübilemi Beşiktaş'ta yapmak istiyorum'
  2. Alanyaspor'dan en iyi ilk yarı performansı
    Alanyaspor'dan en iyi ilk yarı performansı
  3. 'İtalyan defanslarını örnek alıyorum'
    'İtalyan defanslarını örnek alıyorum'
  4. Beşiktaş'ın rakibi Sibiu
    Beşiktaş'ın rakibi Sibiu
  5. Utah Jazz'dan üst üste 9. galibiyet
    Utah Jazz'dan üst üste 9. galibiyet



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında

Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında

Beşiktaş'ta futbolcuların ilk yarı performansı

Beşiktaş'ta futbolcuların ilk yarı performansı

Fenerbahçe'nin eski hocası Jozef Venglos hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski hocası Jozef Venglos hayatını kaybetti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet