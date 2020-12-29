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29.12.2020 - 10:02 | | AA

Fenerbahçe Beko'nun konuğu ASVEL

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek.

Fenerbahçe Beko'nun konuğu ASVEL
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımını mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe Beko, ASVEL'i de yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan ASVEL ise 16. basamakta bulunuyor.

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