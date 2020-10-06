Fenerbahçe, Comolli'nin izlerini siliyor

Sarı-lacivertli takımda 12 Haziran 2018'de göreve başlayan ve 16 Ocak 2020'de yolların ayrıldığı Fransız futbol adamı, söz konusu süreçte 30 oyuncu transferi gerçekleştirmişti.

Ali Koç'un 2018'de başkanlığa seçilmesinin ardından ilk iş olarak sportif direktörlüğe getirdiği Comolli, sarı-lacivertli takıma kazandırdığı futbolcularla büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Bu süreçte yapılan transferlerden sonra futbol takımındaki başarısızlık ve transfer edilen oyuncuların beklentilerin çok uzağında kalması, sarı-lacivertli camiada büyük tepki topladı.

Damien Comolli'nin gerçekleştirdiği transferler, Fenerbahçe'ye geçtiğimiz 2 sezonda hem maddi hem de manevi anlamda büyük sorunlar yaşattı.

Fenerbahçe, başkan Ali Koç, teknik direktör Erol Bulut ve eski futbolcularından Emre Belözoğlu'nun iş birliğinde, yaz transfer döneminde ise Comolli'nin kötü hatırasını unutturmayı başardı.

Sarı-lacivertli kulüp, Comolli'nin transfer ettiği futbolculardan 22'siyle yollarını ayırdı, bu isimlerin yerine önemli takviyeler yaparak Fransız futbol adamının izlerini silmeyi başardı.

- İlk sezondaki oyuncular büyük tepki topladı

Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin ilk sezonunda yaptığı transferler, sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisine yol açmıştı.

Fransız futbol adamının 2018-2019 sezonunda yaptığı transferler, beklentilerin çok uzağında kalmıştı.

Comolli, ilk transfer döneminde Barış Alıcı, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Diego Reyes, Jailson, Harun Tekin, Yassine Benzia ve Tolga Ciğerci'yi Fenerbahçe'ye kazandırmıştı.

Fransız futbol adamı, bu isimlerden Ayew, Slimani ve Benzia'yı kiralık olarak getirtmiş ancak 3 oyuncunun da performansı büyük tepki toplamıştı.

Fenerbahçe, bu futbolculardan sözleşmeleri sona eren Ayew, Slimani ve Benzia'nın dışında Michael Frey, Barış Alıcı ve Berke Özer'i başka takımlara kiraladı. Bu isimlerin dışında Diego Reyes bedelsiz olarak, Jailson ise bonservis bedeli karşılığında takımdan ayrıldı.

Sarı-lacivertli takımda, Comolli'nin ilk transferlerinden Ferdi Kadıoğlu, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci ise kadroda kalan isimler oldu.

- Kiralıklar saç baş yoldurmuştu

Damien Comolli'nin Fenerbahçe'ye ilk sezonunda kiralık olarak kazandırdığı futbolcular, taraftarı hayal kırıklığına uğratmıştı.

Büyük umutlarla transfer edilen Islam Slimani, sezonu sadece bir golle kapattı, Ayew ve Benzia ise profesyonellikten uzak görüntüleriyle dikkati çekmişti.

- Frey ve Reyes transferleri uzun süre konuşuldu

Damien Comolli'nin transferleri içinde sarı-lacivertli taraftarların en çok tepkisine yol açan ise Frey ve Reyes'in performansı oldu.

Özellikle Michael Frey'in performansından sonra kamuoyunda Comolli'ye karşı büyük bir tepki oluşurken, oyuncu sezon sonunda başka takıma kiralanmak durumunda kalmıştı.

Futboluyla beklentilerin çok uzağında kalan bir diğer isim Reyes'i ise yarım sezonun ardından kiralık olarak gönderilmişti.

- Devre arasında 5 transfer gerçekleşmişti

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun devre arasında tam 5 oyuncu takviyesi yapmıştı.

Sarı-lacivertli takım, 2018-2019 sezonuna çok kötü bir başlangıç yapınca, devre arasında 5 isimle daha sözleşme imzalanmıştı.

Fenerbahçe, bu dönemde Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Miha Zajc, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'i kadrosuna katmıştı.

Böylece Comolli, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda yaz transfer döneminde 11, ara dönemde de 5 olmak üzere toplam 16 transfer gerçekleştirmişti.

Comolli'nin kış transfer dönemindeki takviyelerden Victor Moses, Miha Zajc ve Tolgay Arslan takımdan gönderilirken, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar ise kadroda kalan isimler arasında yer aldı.

- İkinci yılda Kruse ve Rami vakaları

Fenerbahçe, Damien Comolli'nin ikinci yılında da transferde hız kesmedi.

Söz konusu sürecin yaz transfer döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir futbolcuyu da ara transferde renklerine bağlamıştı.

Fransız futbol adamı, yaz transfer döneminde Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Vedat Muric, Altay Bayındır, Yasir Subaşı, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Zanka, Adil Rami, Mevlüt Erdinç ve Luiz Gustavo'yu takıma kazandırmıştı.

Bu isimlerin yanı sıra ara transfer döneminde Simon Falette kiralanmış ancak Comolli, bu transferi kendisinin yapmadığını açıklamıştı.

2019-2020'da, ilk sezonuna göre daha iyi transferlere imza atan Comolli, Kruse ve Rami transferlerinde ise büyük tepki toplamıştı.

Fenerbahçe, Adil Rami'den hiç faydalanamazken, Max Kruse ise daha çok saha dışı olaylarıyla gündemde kalmıştı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki oyunculardan Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Yasir Subaşı, Adil Rami, Murat Sağlam, Deniz Türüç, Zanka ve Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırırken, Emre Belözoğlu futbolculuk kariyerini noktaladı. Vedat Muric ise 17,5 milyon avro karşılığında İtalya'nın Lazio takımına transfer oldu.

Altay Bayındır, Garry Rodrigues ve Luiz Gustavo ise kadroda kalan isimler oldu.

- Kalanların çoğu kulübede

Fenerbahçe'de Comolli döneminde transfer edilen isimlerden kadroda kalanların büyük bölümü yedek kulübesinde yer aldı.

Bu isimlerden Harun Tekin, Tolga Ciğerci, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz ve Garry Rodrigues yeni transferlerin gelişiyle ilk 11'in uzağında kaldı.

- Camia 3 isme sıcak baktı

Fenerbahçe'de Comolli döneminde takıma katılan 3 futbolcu ise yeni dönemde kadronun önemli isimleri arasına girdi.

Söz konusu futbolculardan Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu, beğenilen isimler arasında yer aldı.

Alex, Fenerbahçe Yılları Hakkında Konuştu