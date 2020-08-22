Fenerbahçe - Fatih Karagümrük hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-laciverliler bugün Fatih Karagümrük ile hazırlık maçına çıkıyor. Sarı Lacivertli Takımın kamp yapacağı tesisde tüm çalışanlar takımın seyahatinden bir gün önce PCR testinden geçti. Sonuçları negatif çıkan personelin evlerine gitmesine izin verilmedi ve kamp süresince takımla birlikte Topuk Yaylası Tesislerinde kaldılar.

Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Limit konusunda sıkıntıları olan ancak takviyelerine devam eden Fenerbahçe tam 8 ismi (Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Mert Hakan, Thiam, Sinan Gümüş ve Sosa) kadrosuna kattı. 'Sıfır bonservis' harcaması yapan Başkan Ali Koç ve sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu şimdi de stoper için aynı şekilde transferi bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği Malang Sarr'dan cevap bekleniyor.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı 22 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'de Topuk Yaylası'nda oynanacak. Mücadelenin yayıncısı kanal olarak bulunmuyor. Maçın canlı olarak Fenerbahçe YouTube ücretli kanalı üzerinden izlenebileceği bilgisi verildi.