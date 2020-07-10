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10.07.2020 - 15:38 |

Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den Mehmet Okur bombası

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da koç Igor Kokoskov'un teknik ekibinde düşündüğü isimlerin başında Mehmet Okur'un geldiği iddia edildi.

Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den Mehmet Okur bombası
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EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yeni sezon adına transferlerine devam ederken koç Igor Kokoskov'un daha önce belirttiği gibi teknik kadro adına da çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine gelen isim eski milli basketbolcumuz Mehmet Okur oldu. 

Sports TV'den Levent Yavuz'un haberine göre Mehmet Okur, yeni sezonda Kokoskov'un teknik ekibinde yer alabilir. Bu durum için iki tarafın da son derece istekli olduğu aktarılmakta.

Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçeden Mehmet Okur bombası

NBA'de Türk basketbolu için birçok ilki başaran Mehmet Okur, oyunculuk döneminde Kokoskov ile Detroit'te birlikte çalışmıştı. Sonrasında ise Sırp koçun Phoenix Suns'ın başına geçtiği dönemde oyuncu koçu olarak Suns'ta görev almıştı.

Türkiye'ye geldiği dönemlerde Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçları için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki yerini alan Okur, daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'de koç olarak görev almak isteyeceğini belirtmişti.

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