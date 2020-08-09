Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe haberleri | Rakamlar ‘Doğru transfer’ diyor!
09.08.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe haberleri | Rakamlar ‘Doğru transfer’ diyor!

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Mert Hakan Yandaş, Novak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in rakamları dikkat çekti.

Fenerbahçe haberleri | Rakamlar ‘Doğru transfer’ diyor!
ABONE OL

CELAL UMUT EREN

Mert Hakan farkı
Fenerbahçe’nin yeni transferleri Mert Hakan Yandaş, Novak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin isimleri ses getirdi. 4 yeni oyuncunun 2019-20 sezonu rakamları OPTA tarafından paylaşıldı. Mert Hakan, 2019-20 sezonunda en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan (112), şut pası veren (84), isabetli şut çeken (40) ve net gol pozisyonu hazırlayan (17) merkez orta saha oyuncusu oldu.

Sol kanat parlıyor
Novak, 30 maçta 7 gol, 1 asistle en çok skor katkısı yapan savunma beki, 61 pas arası ve yüzde 52.4’lük ikili mücadele başarısıyla dikkat çekti. Caner de ligde en fazla asist (10) yaptığı sezonu egale etti. Ayrıca bu sezon en fazla şut pası veren (68) ve net gol pozisyonu hazırlayan (11) savunma oyuncusuydu. Gökhan ise 67 uzaklaştırma ve 170 top kazanma ile oynadı. 

OPTA’nın hazırladığı rakamlarda Erol Bulut son 3 sezonda Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor ile 8 kez liderlik koltuğuna oturdu. Aynı dönemde sarı-lacivertliler sadece 2 kez liderlik koltuğuna çıkabildi.

Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor Macerası

Gabriel Jesus'un 2019-20 sezonu Premier Lig'de attığı goller
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Süper Lig'in eski yıldızları artık kulübede!
    Süper Lig'in eski yıldızları artık kulübede!
  2. Fenerbahçe'nin ilk idmanında Emre Belözoğlu yer almadı!
    Fenerbahçe'nin ilk idmanında Emre Belözoğlu yer almadı!
  3. Beşiktaş transfer haberleri | Stuttgart'tan Rıdvan Yılmaz'a karşılık Borna Sosa teklifi!
    Beşiktaş transfer haberleri | Stuttgart'tan Rıdvan Yılmaz'a karşılık Borna Sosa teklifi!
  4. Beşiktaş'ın ‘Bırakmam Seni’ gecesi saat 22.00’de Kanal D’de
    Beşiktaş'ın ‘Bırakmam Seni’ gecesi saat 22.00’de Kanal D’de
  5. Beşiktaş transfer haberleri | Necip Uysal'a 3 sezon için 12 milyon TL
    Beşiktaş transfer haberleri | Necip Uysal'a 3 sezon için 12 milyon TL



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor haberleri | Yeni transfer Trondsen, Sörloth’un arkadaşı!

Trabzonspor haberleri | Yeni transfer Trondsen, Sörloth’un arkadaşı!

Fenerbahçe haberleri | Rakamlar ‘Doğru transfer’ diyor!

Fenerbahçe haberleri | Rakamlar ‘Doğru transfer’ diyor!

Trabzonspor transfer haberleri | Jose Sosa kararsız kaldı! Başakşehir devrede...

Trabzonspor transfer haberleri | Jose Sosa kararsız kaldı! Başakşehir devrede...

Mario Lemina patladı! "Pişman olacaksınız"

Mario Lemina patladı! "Pişman olacaksınız"

Sıradaki Haber