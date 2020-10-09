Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe, milli arada çalışmalarını sürdürdü
09.10.2020 - 11:52 | | İHA

Fenerbahçe, milli arada çalışmalarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, milli arada çalışmalarını sürdürdü
ABONE OL

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen ve bir bölümü basına açık olan antrenmana, sakatlığı bulunan yeni transfer Diego Perotti katılmadı. Sarı-lacivertlilerde Perotti dışında milli takımlarda bulunan yeni transfer Dimitris Pelkas ile Ozan Tufan, Nazım Sangare, Ömer Faruk Beyaz, Altay Bayındır, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Garry Rodrigues, Mame Thiam, Nabil Dirar, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand, antrenmanda yer almazken, Gökhan Gönül ise özel program dahilinde çalıştı.

Antrenmanın basına açık olan bölümünde ısınma, 5'e 2 ve dar alanda pas organizasyonları yapan sarı-lacivertlilerin, basına kapalı bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe yarın saat 17.00'de TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir hazırlık maçı yapacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İrfan Buz Skorer'e konuştu: Ozan Tufan Bayern Münih'e...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe Beko'dan Euroleague rekoru! Başkan Ali Koç dikkat çekti...

Fenerbahçe, milli arada çalışmalarını sürdürdü

Alex'in Fenerbahçe'de En Unutamadığı 5 Anısı

İrfan Buz: "Erol Bulut'un işi hiç kolay değil"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: IOC, kota elemelerini Türkiye'de yapmamızı teklif etti
    Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: IOC, kota elemelerini Türkiye'de yapmamızı teklif etti
  2. Zenit'te iki koronavirüs vakası
    Zenit'te iki koronavirüs vakası
  3. Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen'i kadrosuna kattı
    Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen'i kadrosuna kattı
  4. Son dakika | Mustafa Cengiz: Mali Genel Kurul yaparak seçime gitmek istiyorum
    Son dakika | Mustafa Cengiz: Mali Genel Kurul yaparak seçime gitmek istiyorum
  5. Beşiktaş'ın kayıp yabancıları
    Beşiktaş'ın kayıp yabancıları



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bellona Kayseri Basketbol'da 1 pozitif vaka

Bellona Kayseri Basketbol'da 1 pozitif vaka

Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü

Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü

Bursasporlu Burak Kapacak: Bursaspor'da kötü gidişatı çevirmek bizim elimizde

Bursasporlu Burak Kapacak: Bursaspor'da kötü gidişatı çevirmek bizim elimizde

Pota derbi heyecanı: Galatasaray-Beşiktaş

Pota derbi heyecanı: Galatasaray-Beşiktaş

Sıradaki Haber