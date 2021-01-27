27.01.2021 - 21:13 |
Fenerbahçe Öznur Kablo-OGM Ormanspor: 88-85
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, ağırladığı OGM Ormanspor'u 88-85 mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Sinem Tetik, Murat Ciner, Mesut Öztürk
Fenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 17, Olcay Çakır Turgut 9, McBride 22, Iagupova 22, Stokes 2, Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez 12, Zandalisini 4
OGM Ormanspor: Robinson 7, Willams 24, Sinem Ataş 4, Şerife Onar 27, Walker 4, Nilay Kartaltepe, Sykes 19, Meltem Avcı, Damla Gezgin
1. Periyot: 23-13
Devre: 41-38
3. Periyot: 63-65
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 54-84
Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 72-67
Nesibe Aydın-Bellona Kayseri Basketbol: 70-67
Galatasaray-Samsun Canik Belediyespor: 123-41