Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Öznur Kablo - Samsun Canik Belediyespor: 110-54
03.11.2020 - 18:30 |

Fenerbahçe Öznur Kablo - Samsun Canik Belediyespor: 110-54

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 56 sayı farkla 110-54 mağlup etti.

Fenerbahçe Öznur Kablo - Samsun Canik Belediyespor: 110-54
ABONE OL

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 56 sayı farkla 110-54 mağlup etti.

Salon: Metro Enerji 

Hakemler: Semih Vural, Münevver Özemre, Burak Yılmaz 

Fenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 13, Thomas 16, İrem Sözen 6, Mc Bride 20, Duygu Özen 1, Sabally 21, Merve Arı 13, Banu Şimşek 11, Doğa Adıcan 7, Ayşe Yılmaz 2 

Samsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış 16, Madden 28, Sıla Şimşek, Neslihan Demir 5, Nazlı Çalışkan 3, Sude Kara, Dilara Azaklı, Semanur Ersoy 2, Güler Sağlam 

1. Periyot: 24-24 

Devre: 60-36 

3. Periyot: 83-44 

Beş faulle çıkan: 27.15 Sıla Şimşek (Samsun Canik Belediyespor)

Fenerbahçe Öznur Kablo - Samsun Canik Belediyespor: 110-54

    Maç özeti | RB Leipzig-PSG: 0-3
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Gümüş PFDK'ya sevk edildi!
      Gümüş PFDK'ya sevk edildi!
    2. Fenerbahçe farklı kazandı!
      Fenerbahçe farklı kazandı!
    3. Kupada sürpriz!
      Kupada sürpriz!
    4. Simes depremi anlattı
      Simes depremi anlattı
    5. Amedspor'da 7 pozitif vaka
      Amedspor'da 7 pozitif vaka



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eskişehirspor Göktuğ ile 5 senelik sözleşme imzaladı

    Eskişehirspor Göktuğ ile 5 senelik sözleşme imzaladı

    Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 2 - Esenler Erokspor: 2

    Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 2 - Esenler Erokspor: 2

    Eczacıbaşı VitrA-Kuzeyboru: 3-0

    Eczacıbaşı VitrA-Kuzeyboru: 3-0

    Podolski’nin golleri Antalyaspor’a yetmedi

    Podolski’nin golleri Antalyaspor’a yetmedi

    Sıradaki Haber