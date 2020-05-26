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26.05.2020 - 14:15 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe, Riva'da kampa girdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Riva'da kampa girdi.

Fenerbahçe, Riva'da kampa girdi
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Sarı-lacivertliler, son yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. 

Tesislerdeki antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışan futbolcular, daha sonra dayanıklılık parkuruna geçerek idmanı tamamladı.

Fenerbahçe'de teknik ekibe dahil edilen Mehmet Aurelio da antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe, Rivada kampa girdi

 

 

  

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