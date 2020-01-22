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22.01.2020 - 08:39 | | FANATİK

Fenerbahçe transfer haberleri | Alper Potuk'a bir talip daha

Sarı-Lacivertliler’in teklif gelmesi halinde göndermeyi planladığı isimler arasında Alper Potuk da yer alıyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Alper Potuk'a bir talip daha
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28 yaşındaki futbolcuya Süper Lig’den iki talep çıktı. Fenerbahçe’de Alper’le çalışan Aykut Kocaman, eski öğrencisiyle Konyaspor’da buluşmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon kiraladığı Ozan Tufan’ı adeta futbola döndüren Alanyaspor da Alper’e talip oldu. Yönetim, teklif gelmesi halinde Alper’e danışıp, son kararı verecek.

Fenerbahçe transfer haberleri | Alper Potuka bir talip daha

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