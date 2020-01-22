22.01.2020 - 08:39 | | FANATİK
Fenerbahçe transfer haberleri | Alper Potuk'a bir talip daha
Sarı-Lacivertliler’in teklif gelmesi halinde göndermeyi planladığı isimler arasında Alper Potuk da yer alıyor.
28 yaşındaki futbolcuya Süper Lig’den iki talep çıktı. Fenerbahçe’de Alper’le çalışan Aykut Kocaman, eski öğrencisiyle Konyaspor’da buluşmak istiyor.
Geçtiğimiz sezon kiraladığı Ozan Tufan’ı adeta futbola döndüren Alanyaspor da Alper’e talip oldu. Yönetim, teklif gelmesi halinde Alper’e danışıp, son kararı verecek.