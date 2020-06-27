Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: 3-2

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Malatyaspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'de golleri 70. dakikada Vedat Muriç, 90. ve 90+5. dakikada Ozan Tufan kaydetti. Malatyaspor'da 81. dakikada Youssouf ve 89. dakikada Donald attı.

Yeni Malatyaspor'da 65. dakikada gördüğü 2. sarıdan kırmızı kart ile Gökhan Töre takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe bu sonuçla 46 puanla 6. sırada kaldı. Yeni Malatyaspor 28 puanla 14. sırada kaldı.

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İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet, Muriqi

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat Yıldırım, Robin, Gökhan Töre, Acquah, Hafez, Umut Bulut

MAÇTAN NOTLAR

Simon Falette sakatlığı nedeniyle kadroda yok

Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de ilginç bir kadro tercihi oldu. Stoperde bir kez daha Luiz Gustavo oynadı. Geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında da stoper oynayan Brezilyalı yıldız, Serdar Aziz'le yan yana görev aldı.

Orta sahada ise Jailson görevlendirildi. Ligin büyük bir bölümünde stoperde Jailson oynamış, Gustavo orta sahada kalmıştı. Ancak bu sefer tam tersi bir durum oldu. Simon Falette ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.

Serdar Aziz döndü

Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuştu.

Sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyen tecrübeli stoper, ilk 11'deki yerini aldı.

Hikmet Karaman cezalı

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, cezalı olması nedeniyle Fenerbahçe deplasmanında takımının başında görev yapamadı.

Ligde geride kalan hafta oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören Karaman, 1 maç ceza almıştı. Karaman'ın yerine yardımcısı Hasan Özer takımın başında sahaya çıktı.