Fenerbahçe'de Caner Erkin'den şampiyonluk isteği!

The Land Of Legends Cup'ta finalinde Sivasspor'u 1-0 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'de maçın adamı seçilen Caner Erkin açıklamalarda bulundu.

"Hazırlık kupası da olsa şampiyon olduk. İnşallah sezon sonu şampiyonluk kupasıyla taçlandırırız. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hissettirerek bu sezon şampiyonluğu armağan ettirmek istiyoruz."

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin