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12.10.2020 - 22:39 |

Fenerbahçe'de Diego Perotti gelişmesi!

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Diego Perotti'nin tedavisine tesislerde devam edilirken Gökhan Gönül takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe'de Diego Perotti gelişmesi!
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi. 

İdmana milli takımlarda bulunan futbolcular katılmadı. Sakatlığı bulunan Diego Perotti'nin tedavisine tesislerde devam edilirken Gökhan Gönül takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. 

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçede Diego Perotti gelişmesi

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