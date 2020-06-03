03.06.2020 - 07:54 | | TAKVÄ°M
Fenerbahçe'de Ekpe Udoh heyecanÄ±
FenerbahÃ§e taraftarÄ±nÄ±n sevgilisi olan Ekpe Udoh'un geri dÃ¶nme ihtimali gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â
Ä°smi CSKA ile birlikte F.BahÃ§e ile anÄ±lan Ekpe Udoh'ta Ã¶nemli bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. CSKA, SÄ±rp pivot Nikola Milutinov'u transfer edince FenerbahÃ§e'nin ÅŸansÄ± arttÄ±.
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Anadolu Efes ile de adÄ± geÃ§en Udoh iÃ§in resmi aÃ§Ä±klama geldi. Anadolu Efes Genel DirektÃ¶rÃ¼ Alper YÄ±lmaz, kariyerine Ã‡in'de devam eden 32 yaÅŸÄ±ndaki Udoh ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ±, "Herhangi bir transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmemiz bulunmamaktadÄ±r. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sezonun takÄ±mÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÃ§in erken." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Anadolu Efes'in gelecek sezonla ilgili kadro yapÄ±lanmasÄ±na da deÄŸinen YÄ±lmaz, "Kadromuzu korumayÄ± istiyoruz. BaÅŸarÄ±lÄ± sezon geÃ§iren takÄ±mÄ±mÄ±zÄ± daÄŸÄ±tmak istemiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.