Ä°smi CSKA ile birlikte F.BahÃ§e ile anÄ±lan Ekpe Udoh'ta Ã¶nemli bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. CSKA, SÄ±rp pivot Nikola Milutinov'u transfer edince FenerbahÃ§e'nin ÅŸansÄ± arttÄ±.

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Anadolu Efes ile de adÄ± geÃ§en Udoh iÃ§in resmi aÃ§Ä±klama geldi. Anadolu Efes Genel DirektÃ¶rÃ¼ Alper YÄ±lmaz, kariyerine Ã‡in'de devam eden 32 yaÅŸÄ±ndaki Udoh ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ±, "Herhangi bir transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmemiz bulunmamaktadÄ±r. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sezonun takÄ±mÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÃ§in erken." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Anadolu Efes'in gelecek sezonla ilgili kadro yapÄ±lanmasÄ±na da deÄŸinen YÄ±lmaz, "Kadromuzu korumayÄ± istiyoruz. BaÅŸarÄ±lÄ± sezon geÃ§iren takÄ±mÄ±mÄ±zÄ± daÄŸÄ±tmak istemiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.