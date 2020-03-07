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07.03.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de Jailson oynar mı?

Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın en çok eleştirildiği ve takıntısı olarak kabul edildiği, “Jailson’un stoperde oynama” durumu ya devam edecek ya da bu bölgeye diğer Brezilyalı Gustavo geçecek.

Fenerbahçe'de Jailson oynar mı?

Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın istifası sonrası göreve gelen antrenör Zeki Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız’a kaptan Emre Belözoğlu da eklendi. Bugünkü maçın kadrosuna bu dörtlü karar verecek olsa da, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel’ın düşünceleri belirleyici olacak.

Bu tabloda en çok merak edilen konuların başında Jailson’un durumu geliyor. Savunmadaki hataları sebebiyle sarı-lacivertliler birçok maçta ciddi puan kayıpları yaşadı. Bu yüzden Brezilyalı’nın yedek kalma ihtimali bulunuyor. Ancak Sadık’ın sezonu kapamasının ardından diğer stoper Falette’nin de sakatlanması sonrasında takımda savunmacı kalmadı.

Bu nedenle Ersun Yanal’ın en çok eleştirildiği ve takıntısı olarak kabul edildiği, “Jailson’un stoperde oynama” durumu ya devam edecek ya da bu bölgeye diğer Brezilyalı Gustavo geçecek. Bugünkü mücadelede takımın başında Zeki Göle’nin olması bekleniyor. Teknik adam ayrılığı sonrası sarı-lacivertliler iki hafta boyunca A lisansa sahip bir çalıştırıcı ile maça çıkabiliyor. Kulübe bağlı çalışan antrenör Göle’de bu lisans bulunuyor. İki hafta sonra ise prolisanslı bir çalıştırıcıya ihtiyaç duyulacak.

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