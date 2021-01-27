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27.01.2021 - 14:11 | | İHA

Fenerbahçe'de Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Rizespor maçı hazırlıkları başladı
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Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 11.30’da başladı. Kayserispor karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncularımız antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular, ısınma, koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand’ın tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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