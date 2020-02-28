Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de sürpriz Engin Fırat iddiası
28.02.2020 - 13:01 | | İSTANBUL (İHA)

Fenerbahçe'de sürpriz Engin Fırat iddiası

Eski dönemlerin özlemini çeken Fenerbahçe, Alman ekolüne dönerek bu başarıları tekrar yakalamak istiyor.

Fenerbahçe'de sürpriz Engin Fırat iddiası

Fenerbahçe'de rota Alman ekolüne döndü. Pahalı, ferdi yetenekler yerine takım oyununu benimseyen bir stratejiyle, hem geleceğin takımını oluşturmak hem de kulübü ekonomik olarak rahatlatmak isteyen yönetim, şimdiden bunu yapabilecek teknik direktörleri tartışmaya başladı.

Yabancı bir teknik adam düşünmeyen yönetim, Almanya’da yetişmiş ve Fenerbahçe'de oyuncu veya antrenör olarak görev almış, camiayı tanıyan isimlere yönelerek Tayfun Korkut, Erol Bulut ve Engin Fırat'ı gündeme aldı.

Bu üç isim arasında tecrübe ve uluslararası başarısıyla, özellikle geçtiğimiz aylarda Moldova Milli Takımı'nın başında dünya şampiyonu Fransa’ya karşı Paris’te oynattığı futbolla Avrupa gündemine oturan Engin Fırat ağır basarken, tarihi 6-0’lık galibiyette Fenerbahçe antrenörü olarak görev yapıyor olması, son derbi mağlubiyetinden sonra deneyimli teknik adamı daha da ilgi çekici hale getirdi. Tayfun Korkut ise son yıllarda çalıştığı kulüplerde istikrar ve başarı elde edememesine rağmen Bundesliga tecrübesiyle ciddi alternatifler arasında yer alıyor.

Fenerbahçede sürpriz Engin Fırat iddiası

Başakşehir'in son 16'daki rakibi Kopenhag
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alex de Souza'dan İdlib mesajı

Alex de Souza'dan İdlib mesajı

Adanaspor'da teknik direktörlüğe Coşkun Demirbakan getirildi

Adanaspor'da teknik direktörlüğe Coşkun Demirbakan getirildi

Osmanlıspor, İdlib şehitlerini unutmadı

Osmanlıspor, İdlib şehitlerini unutmadı

El Clasico'da 180. randevuya doğru

El Clasico'da 180. randevuya doğru

Sıradaki Haber