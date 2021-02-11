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11.02.2021 - 18:00 | | Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) -

Fenerbahçe'de Tisserand takımla çalıştı

Süper Lig’in 25’inci haftasında 13 Şubat Cumartesi günü Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Tisserand takımla çalıştı
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Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, dar alanda pas çalışmaları ile devam etti. Fenerbahçeli futbolcular, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Sarı lacivertlilerde tedavileri devam eden Novak, Gustavo ve İrfan Can Kahveci salonda çalışmalarını sürdürürken, Pelkas sahada bireysel idman gerçekleştirdi. Serdar, Sosa, Gökhan ve Szalai takımdan ayrı düz koşu ile antrenmanı tamamladı. Tedavisi sona eren Marcel Tisserand antrenmanda takımla birlikte yer aldı. Mesut Özil ise idmanın basına kapalı bölümünde düz koşu gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sonlandıracak.

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Fenerbahçede Tisserand takımla çalıştı


 

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