'Fenerbahçe'den 'Büyük' adım'

ŞANSAL BÜYÜKA İLE DOBRA DOBRA

Süper Lig’de ilk 6 hafta geride kaldı. Daha 36 hafta varken ligin falına bakılmaz ama ilk adımlar, ilk izlenimler de, son adımların işaretlerini verebiliyor. Yanılma payımı da kabul ederek ilk 6 haftadaki izlenimlerimi aktarmaya çalışayım.

ALANYASPOR: Ligin lideri, yenilmezlerinden biri... Müthiş hücuma çıkıyorlar. Hızlı ve kalabalık ... Aynı hızla geri dönüyorlar. Ön kenarda Efecan ve Davidson müthiş ...İki stoper Caulker ve Tzavellas, ligin en uyumlu ikililerinden... Sol bek Moubandje’yi iyi yakaladılar. Orta alanda Bakasetas gibi büyük bir ustaya, gerçek kalitesini geç de olsa bulan Salih Uçan’a sahipler. Marafona gibi güven veren bir kaleciyle oynuyorlar. Şampiyonluk elbette zor... Ama sonuna kadar giderler. En azından iyi, akıcı, pozitif futbollarıyla seyirciyi ekran başına çekerler.

FENERBAHÇE: Yaptığı transferlerle şampiyonluğu peşinen ilan edildi. Kabul, ağır favori gibi görünüyor. Ancak transferle şampiyonluk yakalandığını bugüne kadar gören olmadı. Trabzonspor maçı, büyük maçlarda galibiyeti yeniden hatırlamak va Erol Hoca’nın sağlam hamleleriyle öne geçip, maçı önde bitirmek, Fenerbahçe’ye bir maçtan çok daha fazlasını kazandırdı.

GALATASARAY: Galatasaray bu kadar karışık, bu kadar kötüyken ligin üçüncü sırasında bulunuyorsa, iyi bir Galatasaray ‘banko’ şampiyonluğa oynar. Kadro iyi, hoca tecrübenin zirvesinde... Yeter ki, huzur gelsin. Yeter ki, Falcao geçen yıl olduğu gibi gene uzun süre “çürüğe” çıkmasın.

F.KARAGÜMRÜK: Süper Lig’in 40 yıllık takımı gibi oynuyorlar. Futbola saygı duyuyorlar. Anlayışlarında futbolu iki yönlü oynamak var. Ciddi anlamda tecrübeli oyunculara sahipler. Ligin hesabını yapanlar, Karagümrük’e gidici değil, kalıcı gözüyle baksınlar. Son maçta Alanya’ya 2-0 kaybettiler ama en az Alanya kadar iyi oynadılar. Yanılacağımı sanmıyorum; en kötü dereceleri ilk 8’in içi olur.

Ç.RİZESPOR: Sivas galibiyeti ve Remy kalitesi kötü kaderi düzeltebilir.

KASIMPAŞA: Mehmet Altıparmak gibi çok iyi bir hocaya, örnek bir kulüp yönetimine ve futbola saygılı bir anlayışa sahipler. Kendilerini zirveye atamasalar da tehlike bölgesinde dolaşmazlar.

FT. ANTALYASPOR: Bakmayın son maçta 5 gol yiyip dağıldıklarına... Başlarında Tamer Tuna gibi bir hocaya sahipler. İstikrarları var...

Y. MALATYA: Savunmada Semih Kaya önemli... Hücumda Tetteh etkili ama kendine oynuyor. Futbollarına ivme kazandırmak, kalite katmak zorundalar.

GÖZTEPE: İyi takım, hoş takım, seyircisiz oynadığı günden beri “öksüz” gibi... Hücum gücü çok zayıf... Brown Ideye henüz ortaya çıkmadı.

ERZURUMSPOR: Son Galatasaray maçı gibi oynarsa “eyvah eyvah”...

M. BAŞAKŞEHİR: Arap atı gibi kötü başlayıp sonra şaha kalkıyor. Benim için bu sezonun gene en iddialı şampiyon adaylarından biri...

BEŞİKTAŞ: Takım çok değişti, kadro oturmadı, sakatları var. Çok yeniler var. Şampiyonluk için, takım oturana kadar önümüzdeki haftaları en az kayıpla geçmek zorundalar.

GAZİANTEP: Kayode, Twumasi gibi uçurtmalar gittikten sonra hücum gücü zayıfladı. Ancak Sumudica’nın hocalığı Gaziantep’i gene ayakta tutar.

DG SİVASSPOR: Bu kendi sahasında üçüncü maçı... Daha kazanamadı. Geçen yıl hayal...

A.HATAYSPOR: Çok iyi başladılar ama Kovid 19 yakalarına yapıştı. Dönüşleri nasıl olur, açıkçası kestiremiyorum.

İH KONYASPOR: Golcüleri yok, renkli futbolları yok... Açıkçası keyif veren bir takım değil...

KAYSERİSPOR: Çok transfer yaptılar, buna rağmen işleri zor... Daha renkli, daha etkili futbol oynamak zorundalar.

TRABZONSPOR: Ne kadar toparlarsa toparlasın, geçen sezon asla gelmez.

DENİZLİSPOR: Kötüler... Sıkıntı bu sezon da kaçınılmaz gibi...

GENÇLERBİRLİĞİ: Bu oyun Süper Lig için yetmez.

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahtsız takım... Kötü oynuyor kaybediyor, iyi oynuyor kazanamıyor.

Kocaman bir artı

- Fenerbahçe’de Gökhan Gönül ile Caner Erkin’in transferine karşı çıkanlar nerede? Futbolda duygusallığa yer yok. Zaten Gökhan ile Caner’in gidişi ya da gönderilişi yanlıştı, gelişleri doğru...

- Erol Hoca, ikinci yarının son bölümünde Novak’ı geriye alıp, Caner’i öne attı. Doğrusu bu...

- Cisse’den bir asist, bir gol, bir direk... Adam yaşlı, adam huysuz ama adam golcü...

- Sosa niye bu kadar kötü oynadı? Trabzonspor karşısında duygusallığı mı tuttu acaba?

- Bu kötü Sosa’yı çıkarıp, Ozan’ı o alana çekip, Cisse’yi oyuna sürmesi Erol Hoca adına kocaman bir artı yazdı.

Kredi şimdiden bitti

Trabzonspor 6. hafta sonunda lider Alanya’dan 11, Fenerbahçe’den 9, Galatasaray’dan 5 puan geride kaldı. Yakın zamanda böyle kötü ve farkın açıldığı bir başlangıç hatırlamıyoruz. Aman dikkat, daha 33 hafta var ama Trabzonspor krediyi şimdiden yedi bitirdi. Trabzonspor’suz bir şampiyonluk yarışının bir rengi eksik kalır. Toparlar mı, belki... Bu kadar arayı açanlar tökezler mi, belki... Trabzonspor için bundan sonrası çok zor...

Doğru yol mu?

Trabzonspor’un hocası Newton, Fenerbahçe maçında sonra yaptığı açıklamada, “Hayal kırıklığı içindeyim ama doğru yoldayız” dedi. Aman hoca dikkat et, “Doğru yoldayız” derken, o yol seni İstanbul-Londra uçağı için İstanbul Havalimanı’na götürmesin.

Seçim istese bile...

Galatasaray camiası Başkan Mustafa Cengiz’i seçime gitmemekle suçluyor. Başkan istese de, ki istediğini söylüyor, seçime gidemez. Hükümet kararıyla 1 Aralık tarihine kadar genel kurullar, kapalı alanlarda toplantılar yasak...

Herkes gider Terim kalır

Bakmayın toplantıya, bir aralara gelmeye falan... Galatasaray’da yersiz, gereksiz, zamansız bir gerilim var. Hatta Fatih Terim için “gidecek” iddiaları bile havada uçuşuyor. Komik bir iddia bu... Galatasaray’dan herkes gider, Fatih Terim kalır.

Bunlar rastlantı mı?

- Hasan Şaş ya gitti ya da gönderileceğini anlayınca istifa etti.

- Hande Sümertaş ayrıldı.

- Şükrü Hanedar‘ın odasını topladığı söyleniyor.

- Bunlar Fatih Hoca’nın sadece profesyonel yardımcıları değildi.

- Zafere giden yolda birlikte yürüdüğü...

- Dava arkadaşlarıydı.

- Bu ayrılıkların arka arkaya gelmesi büyük bir rastlantı mı?

- Yoksa Florya’da adı konulmamış bir sıkıntı ya da yeniden yapılanma mı var?

Erzurum da berbat

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Kovid 19 nedeniyle karantinada ... Başkana büyük geçmiş olsun diyorum. Başkan Üneş, Galatasaray maçı sonrası hakem Arda Kardeşler’i çok ağır eleştirip, “çek git Arda, ne istiyorsun Erzurum’dan” açıklamasını yaptı.

Sayın Başkan haklı ... Arda Kardeşler, “berbat” bir yönetim gösterdi. Ancak Erzurumspor da Arda Kardeşler kadar berbattı. Sayın Başkan bunu da görmeli...

Bunun adı hainlik hatta alçaklık

Milliyet’te okudum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İşleri Genel Müdürü Renay Onur’un açıklamasına göre; Kovid 19 testleri pozitif çıkanlar, halı saha maçına girebilmek, oynayabilmek için arkadaşlarının HES kodunu kullanıyorlarmış.

İnanılır gibi değil... Sahtecilik yapıyorsunuz, hastalığı çevrenize bulaştırma riskiniz var, buna rağmen, aklınız, vicdanınız, insana ve çevrenize saygınız “sıfır” çekiyor. Kimse kusura bakmasın; bunun adı hainlik, hatta alçaklık...

Daha 20 kişiye söz geçiremezken...

Gaziantep- Konya maçından önce ekrana yansıdı. Gaziantepli 15-20 seyirci tribünlerde... Maskeli olan da var maskesiz olan da... Tribünlerde sigara yasak ama içiyorlar. Sosyal mesafe yok, yan yana koltuklarda oturuyorlar ve bağırıp çağırıyorlar. Kulüplere sormak lazım; daha 20 seyirci üstünde kovid önlemlerini uygulayamazken, tribünlere % 30 seyirci alınırsa bunu nasıl uygulayacaksınız?

Olay budur

Başakşehir için aylardır aynı şeyi yazıp söylüyoruz.

- Hızlı oynarsa herkesi yener...

- Edin Visca kendini bulursa, herkesi mağlup eder...

Hızlı oynadılar, Edin Visca iyi oynadı ve Süper Lig’de “bileği bükülmeyen” Antalyaspor’a 5 gol attılar. Olay budur...

Süper fair Kasımpaşa

- Göztepe’ye baktım, Kasımpaşa karşısında siyah-beyaz formayla sahaya çıktı. Forma güzel, lafım yok. Ama bir yerinde hiç olmazsa bir sarı-kırmızı görünseydi.

- Kasımpaşa’ya dikkat ediyorum. Süper fair oynuyor. Vurmuyor, kırmıyor, yere yatmıyor, sahtecilik yapmıyor. Kasımpaşa örnekleri çoğalmalı...

- Brezilyalı Giuliano, Başakşehir forması ile Türkiye‘ye döndü, Antalya maçında sonradan oyuna girdi ve attığı golle Süper Lig’e ilk selamını çaktı. Giuliano golleri geliyor.

- Kasımpaşa’nın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü için hocası Mehmet Altıparmak, “VAR kararı çok enteresan” dedi. Mehmet Hoca’ya katılıyorum, ben de ofsayt görmedim.

Haftanın kötüleri

- Erzurum’un, Galatasaray kalesine bile gidemeyen ilkel, korkak futbolu ...

- Antalya’nın beş gol yiyerek dağılması...

- Malatyalı Tetteh’in aşırı kişisel oyunu...

- Erzurum - Galatasaray maçında hakem Arda Kardeşler’in berbat yönetimi...

- G.Birliği’nin kule gibi uzun savunmacılara rağmen duran toptan iki kafa golü yemesi...

- Haftanın en kötüsü: Sacko, Aissati, Bergdich’i yedek bırakan Denizli’nin hocası Prosinecki...

Haftanın iyileri

- Mete Kalkavan’ın Alanya-Karagümrük maçında çağdaş ve süper yönetimi

- Malatya Stadı’nın halı gibi zemini...

- Başakşehir’in etkili ve tempolu futbolu...

- Kasımpaşa’da Mehmet Altıparmak ‘ın orta saha oyuncusu Tarkan Serbest’ten güvenilir bir stoper yaratması...

- Alanya’nın lidere yakışır çağdaş ve rahat gol atan oyunu...

- İki gol yemesine rağmen süper oynayan Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano...

- Karagümrük’ün kaybetmesine rağmen kafa kafaya oynaması...

HAFTANIN...

Süperi: Alanya-Karagümrük maçı (Seyir zevki ve centilmenlik zirve yaptığı için), Mete Kalkavan (Alanya-Karagümrük)

Takımı: Başakşehir, Alanyaspor, F.Bahçe, Rizespor, Karagümrük

Teknik direktörü: Okan Buruk (Başakşehir), Çağdaş Atan (Alanya), Erol Bulut (F.Bahçe), Stjepan Tomas (Ç.Rize)

Futbolcusu: Edin Visca, İrfan Can, Bolingoli Mbombo (Başakşehir), Davidson, Tzavellas, Salih Uçan (A.Alanyaspor), Semih Kaya (Y.Malatya), Belhanda, Falcao (Galatasaray), Emiliano Viviano (Karagümrük), Gustavo, Caner (F.Bahçe), Atiba (Beşiktaş), Remy (Rize)