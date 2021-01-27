Fenerbahçe'nin eski hocası Jozef Venglos hayatını kaybetti

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Slovak teknik adam Jozef Venglos 84 yaşında aramızdan ayrıldı.

1991-93 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yapan Venglos, kariyeri boyunca Kosice, Slovan Bratislava, Sporting, Aston Villa ve Celtic'in yanı sıra Avustralya, Çekoslovakya, Slovakya ve Umman milli takımlarında da görev yapmıştı.

Venglos son olarak 2002'de Japon ekibi JEF United Chiba'yi çalıştırmıştı.

Kruse'nin Fenerbahçe kariyeri