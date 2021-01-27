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27.01.2021 - 09:33 | | FANATİK

Son dakika transfer haberi | Beşiktaş, Dorukhan ile anlaşamadı

Beşiktaş’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz, Siyah-Beyazlılar’la yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamadı. Yönetim, transfer döneminin bitimine kısıtlı zaman kala Milli ön liberoyu satmak için 2 İtalyan kulübüyle görüşmelerde bulunuyor

Son dakika transfer haberi | Beşiktaş, Dorukhan ile anlaşamadı
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Siyah-Beyazlı takıma 2018 yılında katılan Dorukhan Toköz, ortaya koyduğu başarılı performansın ardından kısa sürede ilk 11’in değişilmez isimlerinden biri olmuştu. Sonrasında yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 sezon futboldan kopsa da güçlü şekilde geri dönen Milli futbolcu, dönem sonunda bitecek olan kontratı için yeni Beşiktaş Yönetimi’yle görüşmelerde bulunmuştu.

Ancak yıllığı 1.5 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme isteğinde bulunan 24 yaşındaki futbolcuya, Kara Kartal’dan 750 bin Euro maaş ve 3 yıllık kontrat hamlesi gelmişti. Uzun süredir bu konuda yapılan pazarlıklardan sonuç alamayan yönetim, başarılı oyuncunun sezon sonunda boşa çıkmaması için ayrılık kararı aldı. Dorukhan Toköz konusunda 2 İtalyan kulübüyle görüşme halinde bulunan Siyah-Beyazlılar, yetenekli futbolcuyu transfer döneminin bitimine kısa süre kala elinden çıkarmak istiyor.

SEZON SONUNA KALIRSA FENERBAHÇE
Beşiktaş Yönetimi’yle yaptığı görüşmede, “Ben, buradan ayrıldıktan sonra Avrupa’ya gitmek istiyorum” diyen Dorukhan Toköz için yapılan temasların bu hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Fenerbahçe’nin de takibinde bulunan başarılı oyuncunun, ara dönemde satılmaması halinde sezon sonunda bonservissiz olarak Fenerbahçe’ye katılma durumunun olması sebebiyle Siyah-Beyazlı idareciler, operasyonu Ocak içinde tamamlamak istiyor.

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