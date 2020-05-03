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03.05.2020 - 13:01 |

Fenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez müjdesi! Kalmayacak...

Transfer döneminde kadrosuna sol bek katacak olan Fenerbahçe için yeni bir gelişme yaşandı. Devre arasında Milan'dan PSV'ye kiralanan Ricardo Rodriguez'in Hollanda'da kalmayacağı ve kulüp arayacağı aktarıldı.

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz devre arası transfer döneminde sol beke düşünülen Ricardo Rodriguez ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Devre arasında transfer yapma imkanı olmadığı için Rodriguez'i getiremeyen sarı-lacivertliler yeni bir şans ihtimaliyle karşı karşıya kalacak.

Hollanda basınında yer alan haberde; devre arasında Milan'dan PSV'ye kiralanan İsviçreli sol bekin sezon sonunda Hollanda'da kalmayacağı bildirildi.

PSV'nin Rodriguez'in bonservisini almayacağı ve Milan'a geri döneceği aktarıldı. 27 yaşındaki futbolcu, lig askıya alınan kadar Hollanda'da 6 maçta forma giymişti.

Sol bek arayışında olan Fenerbahçe için yaz transfer döneminde yeni bir gündem daha olması bekleniyor.

Fenerbahçeye Ricardo Rodriguez müjdesi Kalmayacak...

Fenerbahçeye Ricardo Rodriguez müjdesi Kalmayacak...

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