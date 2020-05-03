Fenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez müjdesi! Kalmayacak...

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz devre arası transfer döneminde sol beke düşünülen Ricardo Rodriguez ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Devre arasında transfer yapma imkanı olmadığı için Rodriguez'i getiremeyen sarı-lacivertliler yeni bir şans ihtimaliyle karşı karşıya kalacak.

Hollanda basınında yer alan haberde; devre arasında Milan'dan PSV'ye kiralanan İsviçreli sol bekin sezon sonunda Hollanda'da kalmayacağı bildirildi.

PSV'nin Rodriguez'in bonservisini almayacağı ve Milan'a geri döneceği aktarıldı. 27 yaşındaki futbolcu, lig askıya alınan kadar Hollanda'da 6 maçta forma giymişti.

Sol bek arayışında olan Fenerbahçe için yaz transfer döneminde yeni bir gündem daha olması bekleniyor.