MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSkorer Haberleri Fevzi hocayı kaybettik
28.03.2020 - 15:26 |

Fevzi hocayı kaybettik

Milliyet Spor Servisi yazarlarından Prof.Dr.Fevzi Aksoy vefat etti.

Fevzi hocayı kaybettik

1 Mayıs 1930 yılında İzmir'de doğan ve 50 yılı aşkın süredir röportajları, "çizgi dışı" isimli köşesindeki kendine özgü yazılarıyla herkesin beğenisini toplayan Aksoy'un kaleme aldığı birçok eseri vardı.

Goethe Enstitüsü kurucularından olan, bir dönem Alman Hastanesi Yönetim Kurulu başkanlığı yapan, Alman ve Avusturya hükümetleri tarafından sağlık alanındaki hizmetlerinden dolayı devlet üstün nişanına layık görülen, uzun bir dönem Haseki Hastanesi'nde Asabiye bölümünü yöneten Fevzi Aksoy, Milliyet Spor Servisi'nin kurucusu Namık Sevik'in de en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. Evli ve bir çocuk babası olan Aksoy, İstanbul Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi'nde de başkanlık yaptı.

Avusturya devletine hizmetlerinden dolayı Başkonsolok Wundsam'dan devlet şövalye nişanı alırken..

Fevzi hocayı kaybettik

Karantina günlükleri: Gareth Bale'den usta işi vuruş ancak bu kez futbol değil...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Geoff Smedley koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Geoff Smedley koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ateş Çınar, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi

Ateş Çınar, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi

Menemenspor formunu evden koruyor

Menemenspor formunu evden koruyor

Genç voleybolcu İzel Kahraman, karantina günlerini Kosova'da geçiriyor

Genç voleybolcu İzel Kahraman, karantina günlerini Kosova'da geçiriyor

Sıradaki Haber