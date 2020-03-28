Fevzi hocayı kaybettik

1 Mayıs 1930 yılında İzmir'de doğan ve 50 yılı aşkın süredir röportajları, "çizgi dışı" isimli köşesindeki kendine özgü yazılarıyla herkesin beğenisini toplayan Aksoy'un kaleme aldığı birçok eseri vardı.

Goethe Enstitüsü kurucularından olan, bir dönem Alman Hastanesi Yönetim Kurulu başkanlığı yapan, Alman ve Avusturya hükümetleri tarafından sağlık alanındaki hizmetlerinden dolayı devlet üstün nişanına layık görülen, uzun bir dönem Haseki Hastanesi'nde Asabiye bölümünü yöneten Fevzi Aksoy, Milliyet Spor Servisi'nin kurucusu Namık Sevik'in de en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. Evli ve bir çocuk babası olan Aksoy, İstanbul Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi'nde de başkanlık yaptı.

Avusturya devletine hizmetlerinden dolayı Başkonsolok Wundsam'dan devlet şövalye nişanı alırken..