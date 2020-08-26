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26.08.2020 - 14:17 | | İSTANBUL (AA) -

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları tek maç üzerinden

Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu eleme turları tek maç olacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları tek maç üzerinden
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FIBA'dan yapılan açıklamada, oyuncuların, antrenörlerin ve görevlilerin sağlığını korumak ve maç operasyonlarını düzgün bir şekilde organize olmasını sağlamak için eleme müsabaka sisteminin değiştirildiği duyuruldu.

Buna göre, A ve B grupları için yapılacak eleme turları Kıbrıs Rum kesiminde, C ve D grupları için yapılacak eleme turları ise Bulgaristan'da tek maç üzerinden gerçekleştirilecek.

Her biri iki yarı final maçı ile bir final maçından oluşan 4 eleme turu oynanacak. A ve C gruplarında yarı finaller 23 Eylül Çarşamba günü, finaller 25 Eylül Cuma günü yapılacak. B ve D gruplarında ise yarı final karşılaşmaları 22 Eylül Salı, final karşılaşmaları 24 Eylül Perşembe gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Rum kesiminde oynanacak yarı final karşılaşmaları şunlar:

A Grubu:

Bakken Bears Aarhus (Danimarka) – Hapoel Tel Aviv (İsrail)

Anwil Wloclawek (Polonya) – Belfius Mons Hainaut (Belçika)

B Grubu:

Keravnos (Kıbrıs Rum kesimi) – Iraklis (Yunanistan)

Donar Groningen (Hollanda) – Dnipro (Ukrayna)

Bulgaristan'da oynanacak yarı final maçları şunlar:

C Grubu:

U-BT Cluj-Napoca (Romanya) - Igokea (Bosna Hersek)

Fribourg Olympic (İsviçre) - Sporting CP (Portekiz)

D Grubu:

Tsmoki-Minsk (Belarus) - Balkan Botevgrad (Bulgaristan)

Neptunas Klaipeda (Litvanya) - London Lions (Büyük Britanya)

FIBA Şampiyonlar Liginde eleme turları tek maç üzerinden

 

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