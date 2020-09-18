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18.09.2020 - 12:08 |

FIBA'dan milli takım eleme maçları açıklaması

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kasım 2020 ve Şubat 2021’de oynanacak milli takım eleme pencereleri hakkında bir açıklama yayımladı.

FIBA'dan milli takım eleme maçları açıklaması
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Oyuncuların, antrenörlerin ve görevlilerin sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak, Tıbbi Komisyon ve Müsabaka Komisyonu'nun tavsiyesini alan FIBA İcra Komitesi, Kasım 2020 ve Şubat 2021’de oynanacak Kıtasal Kupa Elemeleri hakkında aşağıdaki gibi karar verdi:

- Her pencerede yer alan maçlar, ev sahibi ülkenin halk sağlığı otoriteleriyle anlaşarak ve FIBA sağlık protokollerine uygun olarak (PCR testleri ve maçın oynanacağı şehirde güvenli bir ortama kontrollü giriş dahil), iç ve dış saha maçları yerine fanuslar (bubble) içinde yapılacak.
- Her fanus 4 veya 8 takımdan oluşacak (bir veya iki eleme grubu şeklinde). Ev sahibi ülkelere bölgesel düzeyde karar verilecek ve zamanla duyurulacak.
- FIBA, korona virüs durumunu günlük olarak izlemeye ve gerektiğinde FIBA müsabakaları ile ilgili diğer güncellemeleri iletmeye devam edecek.

FIBAdan milli takım eleme maçları açıklaması

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