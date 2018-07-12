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12.07.2018 - 11:56 |

FIFA'dan televizyonlara güzel kadın uyarısı

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'ndaki maçlarda ekranlara yansıyan kadınlar, güzellikleriyle dikkat çekiyordu.

FIFA'dan televizyonlara güzel kadın uyarısı
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Reytinglere olumlu katkısı olduğunu düşünen televizyonlar ise bu görüntüleri arttırdı. FIFA'nın dikkatinden kaçmayan durum üzerine FIFA'dan çağrı geldi. FIFA Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanı Federiko Adukki, güzel kadınların ekranlarda sık sık görünmesinin cinsiyetçiliği arttırdığını, maç önceleri ve sonraları kadınlara fiziki tacizlerin olduğunu dile getirerek güzel kadınların sık sık ekrana getirilmemesini talep etti.

Moskova'da maç sonrası yaşanan bir olayda Brezilyalı gazeteci Juliet Gonzalez Teran'ı öpen ve taciz eden bir taraftar daha sonra kamuoyundan özür dilemişti. Julia Guimaraes yine canlı yayında tacize uğramıştı. Bu tacizlerden sonra sosyal medyada #letherwork etiketiyle global protestolar başladı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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