Filenin efesi Fener

AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta derbi buluşmasına sahne oldu. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta derbi buluşmasına sahne oldu. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.Karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla dengeli başladı. 9-6’da farkı açmaya başlayan Fenerbahçe teknik molaya da 12-7 önde girdi. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, Hidalgo’nun sayıları, Metin ve Ulaş’ın bloklar ile servislerdeki etkinliğinin damga vurduğu ilk seti 25-18 ile hanesine yazdırdı: 0-1.

Galatasaray’da yeni transfer Berezhko, Burutay ve Torres skorer bir oyun sergileseler de, sarı-kırmızılılar için bu ne ikinci seti ne de maçı çevirmek için yeterli olmayacaktı. Cim Bom 5-3 ile öne geçse de, Emre ve Vigrass’ın blok sayılarının yanında Hoag da skora ciddi katkı yapınca, Fenerbahçe zorlandığı ikinci seti de 28-26 ile kazanmayı başardı: 0-2. Fenerbahçe üçüncü sette, rakibi karşısında daha rahat bir oyun çıkardı. Her ne kadar ev sahibi takım setin başında bir ara öne de geçse sarı-lacivertliler Metin ve Emre’nin etkili oyunlarıyla üstünlüğü ele geçirdi, 12-11 üstün girdiği teknik molanın ardından oyunu tamamen domine edip bu seti de 25-17 ile alarak maça noktayı koydu: 0-1. Fenerbahçe, bu galibiyetle zirvedeki yerini korurken, sarı-kırmızılıların 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Yöneticiler tribünde



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’ndaki maça her iki takımın yöneticileri de büyük ilgi gösterdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz karşılaşmayı tribünden takip etti. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Metin Sipahioğlu ve İlker Dinçay da tribünde hazır bulundular.