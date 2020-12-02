Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Fiorentina Teknik Direktörü Prandelli, Kovid-19'a yakalandı
02.12.2020 - 16:58 | | ROMA (AA)

Fiorentina Teknik Direktörü Prandelli, Kovid-19'a yakalandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'nın teknik direktörü Cesare Prandelli'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fiorentina Teknik Direktörü Prandelli, Kovid-19'a yakalandı
ABONE OL

Fiorentina Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, protokoller gereği yapılan testlerde teknik direktör Prandelli'nin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Prandelli'nin tecrit altına alındığı, takımın da sağlık protokollerin öngördüğü prosedürü izlemeye devam edeceği kaydedildi.

10 yıl sonra geçen ay yeniden Fiorentina'nın başına geçen 63 yaşındaki teknik adam, takımın başında şu ana kadar ligde çıktığı 2 maçtan yenilgiyle ayrılmış, İtalya Kupası 4. tur maçında Udinese'yi deplasmanda 1-0 yenmişti.

Cesare Prandelli, 2014-2015 sezonunun başında kısa bir dönem Galatasaray'ı da çalıştırmıştı.

Fiorentina Teknik Direktörü Prandelli, Kovid-19a yakalandı

Colin Kazım'ın Derby'deki ilk golü

Galatasaray'da son gelişmeler | Muslera, Onyekuru, Rodrigues...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Başkan Özdemir'in Covid-19 testi pozitif!
    Başkan Özdemir'in Covid-19 testi pozitif!
  2. Sağlam: İlk 2 içerisinde bitireceğiz
    Sağlam: İlk 2 içerisinde bitireceğiz
  3. Fenerbahçe Opet: 3 - PTT: 1
    Fenerbahçe Opet: 3 - PTT: 1
  4. Başakşehir RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
    Başakşehir RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
  5. Prandelli, Kovid-19'a yakalandı
    Prandelli, Kovid-19'a yakalandı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bülent Albayrak: Eksiğimiz fazla ama takımımıza güveniyoruz

Bülent Albayrak: Eksiğimiz fazla ama takımımıza güveniyoruz

Yatabare: Villarreal maçına galibiyet için çıkacağız

Yatabare: Villarreal maçına galibiyet için çıkacağız

Lennon: “Performansım her geçen gün daha iyiye gidiyor”

Lennon: “Performansım her geçen gün daha iyiye gidiyor”

Altay: 1 - Giresunspor: 1

Altay: 1 - Giresunspor: 1

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet