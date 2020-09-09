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09.09.2020 - 21:06 | | İSTANBUL (AA) -

Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabını Caleb Ewan kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 11. etabını, Lotto Soudal takımının Avustralyalı sporcusu Caleb Ewan kazandı.

Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabını Caleb Ewan kazandı
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Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabı, Chatelaillon-Plage ile Poitiers yerel idareleri arasındaki 167,5 kilometreden oluşan düzlük etapla gerçekleştirildi.

Sprint ile sona eren müsabakada bitiş çizgisini 4 saat 1 saniye derecesiyle ilk sırada geçen Caleb Ewan, Fransa Bisiklet Turu'nda toplamda 5. etap galibiyetini elde etti.

Düzlük etabı, Bora-Hansgrohe takımından Slovak sporcu Peter Sagan ikinci, Deceuninck-Quick-Step'den İrlandalı bisikletçi Sam Bennett üçüncü sırada bitirdi.

Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, toplamda 42 saat 15 dakika 23 saniyelik süresiyle 9. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Fransa Bisiklet Turu, yarın Chavigny ile Sarran Correze arasındaki 218 kilometreden oluşan tepe etabıyla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.

 

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