Fransa - Peru: 1-0

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki C Grubu maçında Fransa, Peru'yu 1-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

Fransa, Kylian Mbappe'nin 34. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Pogba'nın ara pasıyla defansın arkasına sarkan Giroud'nun şutunda, top savunmaya çarpıp file bekçisi Gallese'nin üstünden kaleye yöneldi. Arkadan gelen Mbappe, topu boş kaleye gönderdi: 1-0

İkinci yarıya iki değişikle başlayan Peru, 50. dakikada gole yaklaştı. Aquino'nun ceza sahasının dışından çektiği şutta top, "90" diye tabir edilen iki direğin kesişim noktasına çarparak auta çıktı.

Fransa turladı, Peru havlu attı

Karşılaşma, Peru'nun çabalarına rağmen 1-0 Fransa üstünlüğüyle bitti. C Grubu'nda puanını 6'ya çıkaran Fransa, son 16 turuna yükseldi. İki maçında da puan alamayan Peru ise elendi.

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FRANSA: 1 - PERU: 0

Stat: Ekaterinburg Arena (Rusya)

Hakemler: Muhammed Abdulla Muhammed, Muhammed Alhammadi, Hasan Almahri (Birleşik Arap Emirlikleri)

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba (Dk. 89 N'Zonzi), Kante, Mbappe (Dk. 75 Dembele), Griezmann (Dk. 80 Fekir), Matuidi, Giroud

Teknik Direktör: Didier Deschamps

Peru: Gallese, Advincula, Ramos, Rodriguez (Dk. 46 Santamaria), Trauco, Aquino, Yotun (Dk. 46 Farfan), Carrillo, Cueva (Dk. 82 Ruidiaz), Flores, Guerrero

Teknik Direktör: Ricardo Gareca

Gol: Dk. 34 Kylian Mbappe (Fransa)

Sarı Kartlar: Dk. 16 Blaise Matuidi, Dk. 86 Paul Pogba (Fransa); Dk. 23 Paolo Guerrero, Dk. 81 Pedro Aquino (Peru)