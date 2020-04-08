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HaberlerTrabzonspor Haberleri Fransız basınından Sörloth iddiası: Marsilya ve Lyon peşinde
08.04.2020 - 11:12 |

Fransız basınından Sörloth iddiası: Marsilya ve Lyon peşinde

Fransız basını Trabzonspor ile bu sezon Süper Lig'e damga vuran Alexander Sörloth için Marsilya ve Lyon'un devrede olduğunu yazdı.

Fransız basınından Sörloth iddiası: Marsilya ve Lyon peşinde

Fransa'da yayın yapan Foot Mercato, Trabzonspor ile bu sezon Süper Lig'de fırtına gibi esen Norveçli golcü Alexander Sörloth için Marsilya ve Lyon'un yarış halinde olduğunu yazdı. Haberde, iki takımın Avrupa'nın dev ekipleriyle Sörloth için yarışmak zorunda oldukları ifade edildi.

Foot Mercato'nun iddiasına göre, Sörloth ile ilgilenen kulüpler arasında Real Madrid, Bayern Münih, Milan, Napoli ve Chelsea var...

Sörloth'un tüm detaylarıyla analiz edildiği haberde Norveçli golcünün vatandaşı Braut Haaland'a göre daha yavaş olmasına karşın sol ayağını etkili kullandığı ve hava toplarında çok etkili olduğu vurgulandı. 

Sörloth'un satın alma opsiyonu Trabzonspor'da... Haberde, Sörloth'u kadrosuna katmak isteyen takımların 25-30 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği ifade edildi.

Fransız basınından Sörloth iddiası: Marsilya ve Lyon peşinde

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