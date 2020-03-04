Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

Saat 20:30’da başlayan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın 64. dakikasında Alanyaspor'da Welinton topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada son saniyelerde duran top fırsatı yakalayan Alanyaspor 90+2. dakikada Fernandes'in attığı golle 1-0 galip geldi.

Bu sonuçla büyük fırsat yakalayan Alanyaspor rövanş maçında Antalyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

9’uncu dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Cisse’nin vuruşu kaleci Ferhat’ın müdahale ile yan ağlarda kaldı.

22’nci dakikada Antalyaspor ceza alanı dışından, kaleyi tam karşıdan gören noktada, Efecan’ın pasında Salih Uçan’ın şutu az farkla auta gitti.

30’uncu dakikada Fernandes’in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Ferhat kornere çeldi.

32’nci dakikada Jahoviç’in pasında, ceza alanı dışından Fredy’nin şutu üstten az farkla auta gitti.

İlk yarı 0-0 kapandı.

64’üncü dakikada Antalyasporlu Fredy’nin savunmanın arkasına attığı uzun topa Jahoviç ile savunma oyuncusu Welinton hareketlendi. VAR’ın uyarısıyla hakem Alper Ulusoy, pozisyonu inceledikten sonra topa elle müdahale eden Welinton’a kırmızı kart gösterdi.

74’üncü dakikada ceza alanı içinde Sinan Gümüş’ün korner çizgisine yakın noktadan geriye çıkardığı topa Ersan Gülüm’ün gelişine vuruşu üstten auta gitti.

88’inci dakikada Fernandes’in pasında sağ çaprazda topla buluşan ve rakip ceza alanına giren Efecan’ın vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

89’uncu dakikada Podolski’nin uzun pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Gustavo Blanco’nun vuruşu kaleciden döndü.

90+2’nci dakikada Alanyaspor serbest atış kullandı. Salih Uçan’ın ceza sahası altı pas üzerine yaptığı ortaya Fernandes’in vuruşu ağlara gitti: 0-1.

Aytemiz Alanyaspor maçı 1-0 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Fraport TAV Antalyaspor'da, ligde son oynanan Fenerbahçe maçı ilk 11'ine göre 7 oyuncu değişikliğine gidildi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'de geçen hafta 2-2 sona eren Fenerbahçe karşılaşmasına göre, kalede Boffin'in yerine Ferhat Kaplan'a, savunmada Bünyamin Balcı, Veysel Sarı ve Kudriashov'un yerine Salih Dursun, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, orta sahada Podolski'nin yerine Ufuk Akyol'a, kart cezalısı Hakan Özmert ile Amilton'un yerine kart cezası biten Sinan Gümüş ile Mukairu'ya ilk 11'de görev verdi.

Kırmızı-beyazlılar karşılaşmaya, Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Ndinga, Mukairu, Fredy, Sinan Gümüş ve Jahovic 11'i ile başladı.

Alanyaspor'da 2 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde son oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçının 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Bulut, savunmada Welinton'un yerine Tzavellas, orta sahada Bakasetas'ın yerine Salih Uçan'a ilk 11'de forma şansı tanıdı.

Turuncu-yeşilli takım sahaya, Marafona, Onur Bulut, Caulker, Tzavellas, N'sakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Efecan Karaca, Salih Uçan, Junior Fernandes ve Cisse 11'iyle çıktı.

Her iki takımın az sayıda taraftarı tribünlerdeki yerlerini aldı.

Takımlarını tezahüratlarıyla destekleyen taraftarlar, sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye slogan da attı.

Öte yandan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, karşılaşma öncesi bir restoranda Antalya'nın Süper Lig'deki her iki kulübünün yöneticileriyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ferhat - Salih Dursun (Dk.78 Gustavo Blanco), Ersan Gülüm, Celustka, Eren Albayrak, Ndinga, Ufuk Akyol, Fredy, Sinan Gümüş, Jahoviç (Dk.65 Podolski), Mukairu (Dk.46 Amilton)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Onur Bulut, Caulker (Dk.46 Welinton), Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Siopis (Dk.18 Bakasetas), Efecan, Salih Uçan, Fernandes, Cisse (Dk.90 Bammou)

GOL: Dk.90+2 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.64 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Mukairu, Eren Albayrak, Ndinga (Fraport-TAV Antalyasypor) - Salih Uçan, Nsakala, Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor)