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15.01.2021 - 23:38 |

Frutti Extra Bursaspor - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 89-84

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 89-84 mağlup etti.

Frutti Extra Bursaspor - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 89-84
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 89-84 mağlup etti.

Karşılaşmaya Cook ve Abu'nun etkili oyunuyla hızlı başlayan ve 2. dakikayı 7-2 önde geçen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor karşısında Frutti Extra Bursaspor yeni transferi Shayok'un asist ve sayılarıyla etkili olarak 3. dakikada skoru lehine çevirdi: 9-7. Bu periyot genelinde daha kontrollü oynayan ve tempoyu kontrol eden taraf olan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 27-23 önde tamamladı. 

İkinci çeyreğin başlarında Cook ve Fraizer ile içeriyi zorlayarak skor üreten Fethiye temsilcisi, 12. dakikayı 31-29 üstün kapattı. Daha çok set hücumlarıyla sabırlı oynayan Bursaspor, bir diğer yeni transferi Tillman'ın da skora katkı vermesiyle 14. dakikada 35-31 üstünlük yakaladı. Dış atışlarda Shayok, pota altında Kadji'nin etkili oyunuyla kontrolü eline geçiren yeşil-beyazlılar, 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 46-36. Kalan dakikalarda iyi oyunu sürdüren Bursa temsilcisi, soyunma odasına 49-42 üstün girdi. 

Üçüncü periyotta Frutti Extra Bursaspor daha iyi oynadı ve final periyotuna 2 sayılık farkla gidildi: 67-65. 

Son periyot çekişmeye sahne oldu. İki takımın birbirine sert savunmalar uyguladığı çeyrekte hücumları boş geçmeyen Frutti Extra Bursaspor, parkeden 89-84 galip ayrıldı. 

Frutti Extra Bursaspor'un yeni transferi Shayok, ilk maçında 24 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı.

Frutti Extra Bursaspor - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 89-84

Salon: TOFAŞ 

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Ayşe Nur Yazıcıoğlu 

Frutti Extra Bursaspor: Peters 15, Shayok 24, Can Maxim Mutaf 6, Kadji 12, Metin Türen 10, Ömer Can İlyasoğlu, Tillman 5, Munford 10, Birkan Batuk, Ender Arslan 2, Oğuz Savaş 5 

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Erdem İlter, Abu 14, Barış Hersek 2, Cook 13, Fraizer 26, Fırat Töz 3, Hasan Emir Gökalp 5, Caner Ercan 5, Mustafa Baştürk, Polat Kaya, Atkins 16 

1. Periyot: 27-23 

Devre: 49-42 

3. Periyot: 67-65

5 faulle çıkanlar: 33.31 Munford, 38.54 Kadji (Frutti Extra Bursaspor)

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