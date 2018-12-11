Furkan Korkmaz maçın adamı seçildi!

Philadelphia'nın sahası Wells Fargo Center'ta oynanan karşılaşmada, Jimmy Butler'ın sakatlanmasıyla süresi artan Furkan Korkmaz, süre, sayı, ribaund ve sayı 4 kategorilerinde kariyer rekorunu kırdı.

Maçta 26 dakika sahada kalan Furkan, 7/4 üç sayı isabetiyle 18 sayı, 7 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

Maçın oyuncusu seçilen, milli basketbolcumuz karşılaşma sonrası yayıncı kuruluş tarafından saha içi röportajına alındı.

Philadelpha 76ers'ta Joel Embiid 24 sayı, 8 ribaund, Ben Simmons 18 sayı, 10 ribaund, 7 asistle öne çıkan oyuncular oldu.

Detroit Pistons'ta Luke Kennard 28 sayı, 8 ribaund, 3 asist, Andre Drummond 21 sayı, 17 ribaund ile mücadele ederken, dinlendirilen Blake Griffin karşılaşmada forma giymedi.

Furkan çanı çaldı

Bu arada Philadelphia'da gelenek haline gelen maç sonrasında maçın oyuncusu seçilen oyuncunun çan çalması geleneği Furkan Korkmaz için de uygulandı. Soyunma odasında Philadelphia koçu Brett Brown 'İstanbullu dostumuz nerde' diyerek çanı çalması için Furkan'a uzattı. Furkan da takım arkadaşlarının alkışları arasında çanı çaldı.