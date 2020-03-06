Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Furkanlı Philadelphia 76ers deplasmanda kazandı
06.03.2020 - 09:53 | | AA

Furkanlı Philadelphia 76ers deplasmanda kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Philadelphia 76ers, deplasmanda Sacramento Kings'i 125-108 yendi.

Furkanlı Philadelphia 76ers deplasmanda kazandı

NBA'e 4 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, rakibini 17 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 38. galibiyetini elde etti.

Konuk takımda 28 sayı, 14 ribaunt, 3 asistle "double double" yapan Tobias Harris, maçın en skorer ismi oldu. Shake Milton 20, Al Horford 18 sayıyla oynarken, 24 dakika süre alan Furkan Korkmaz 7 sayı, 1 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.

Kings'te ise De'Aaron Fox 23, Buddy Hield 22, Harrison Barnes 15 sayıyla maçı tamamladı.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 112-114

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 105-120

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 108-125

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 113-121

Furkanlı Philadelphia 76ers deplasmanda kazandı

    Eden Hazard, Luka Doncic'in yanında kayboldu!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım

    Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım

    Şenol Güneş, Burak Yılmaz ile özel görüştü

    Şenol Güneş, Burak Yılmaz ile özel görüştü

    Furkanlı Philadelphia 76ers deplasmanda kazandı

    Furkanlı Philadelphia 76ers deplasmanda kazandı

    Karamanlı Malatya'da hedef belli: 3 maçta en az 6 puan

    Karamanlı Malatya'da hedef belli: 3 maçta en az 6 puan

    Sıradaki Haber