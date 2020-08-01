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01.08.2020 - 07:00 |

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz iyiye gidiyor

Geçirdiği iki ameliyatın ardından zayıflayan Başkan Cengiz'in durumunun çok iyi olduğu vurgulandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz iyiye gidiyor
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçirdiği iki ameliyat sonrası oldukça zayıflaması herkesi üzmüştü. Başkan'ın aşırı kilo kaybının geçirdiği mide ameliyatından kaynaklandığı ve bu tür (mide aldırma) operasyonlarda 50-60 kiloya varan kayıplar olduğu belirtildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz iyiye gidiyor

Başkanın midesindeki rahatsızlık nedeniyle yaşanan operasyon ile beraber katı gıda almadığı ve sıvı beslenme gerçekleştirdiği için zayıfladığı bildirildi.

Haftada bir kemoterapiye giren Başkan Cengiz'in durumunun çok iyi olduğu vurgulandı.

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