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31.12.2020 - 20:42 |

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz'den yeni yÄ±l mesajÄ±

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz, yeni yÄ±l nedeniyle mesaj yayÄ±mladÄ±.Â

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz'den yeni yÄ±l mesajÄ±
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Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz, yeni yÄ±l nedeniyle mesaj yayÄ±mladÄ±.Â 

Cengiz, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan mesajÄ±nda, "Sevgili GalatasaraylÄ±lar, deÄŸerli camiamÄ±z ve TÃ¼rkiye'nin deÄŸerli tÃ¼m insanlarÄ±. 2020 yÄ±lÄ±nda bu zorluklarÄ± geride bÄ±rakacaÄŸÄ±mÄ±za ve bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±za yÃ¼rekten inanmak istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

"Her ev, her aile, her insan, bÃ¼tÃ¼n kulÃ¼pler ve Galatasaray Ã§ok zor sÄ±navlardan geÃ§ti, geÃ§meye devam ediyor." deÄŸerlendirmesinde bulunan Cengiz, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸtÄ±:Â 

"Biz, genÃ§ nÃ¼fusumuzla bunu da aÅŸacaÄŸÄ±z. Nice badireler atlatan, nice KurtuluÅŸ SavaÅŸlarÄ± veren milletimiz, bunu da atlatacak. Nice zorluklar iÃ§inde, annesinin ak sÃ¼tÃ¼ gibi helal ÅŸampiyonluklar yaÅŸayan camiamÄ±z, yine Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda nice ÅŸampiyonluklar yaÅŸayacak. BÃ¼tÃ¼n temennim, niyazÄ±m ve yÃ¶netim kurulu olarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z bu doÄŸrultuda. Gece gÃ¼ndÃ¼z, yÄ±l ve yÄ±l, sonuna kadar yaÅŸasÄ±n Galatasaray. Ä°yi ki varsÄ±nÄ±z. Ne mutlu ki GalatasaraylÄ±yÄ±z. Hepinize iyi yÄ±llar diliyorum."

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengizden yeni yÄ±l mesajÄ±

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