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04.09.2020 - 20:22 | | AA

Galatasaray DoÄŸa Sigorta - Dnipro: 91- 73

Gloria Cup UluslararasÄ± Erkekler Basketbol TurnuvasÄ±'nda Galatasaray DoÄŸa Sigorta, Ukrayna'nÄ±n Dnipro takÄ±mÄ±nÄ± 91-73 yendi.Â

Galatasaray DoÄŸa Sigorta - Dnipro: 91- 73
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Gloria Cup UluslararasÄ± Erkekler Basketbol TurnuvasÄ±'nda Galatasaray DoÄŸa Sigorta, Ukrayna'nÄ±n Dnipro takÄ±mÄ±nÄ± 91-73 yendi.Â 

Antalya'da bu yÄ±l dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen turnuvada gÃ¼nÃ¼n ikinci maÃ§Ä±nda Anadolu Efes ile BahÃ§eÅŸehir Koleji, saat 20.30'da karÅŸÄ±laÅŸacak.Â 

Ä°lk ayaÄŸÄ± 6 EylÃ¼l'de sona erecek turnuva kapsamÄ±nda 8 EylÃ¼l'de baÅŸlayacak ikinci hazÄ±rlÄ±k organizasyonu ise 13 EylÃ¼l'de tamamlanacak.

Galatasaray DoÄŸa Sigorta - Dnipro: 91- 73

Salon: Gloria Sports ArenaÂ 

Hakemler: Luigi Lamonica (Ä°talya), Sinan Ä°ÅŸgÃ¼der, HÃ¼seyin Ã‡elikÂ 

Galatasaray DoÄŸa Sigorta: Hamilton 5, Alperen Baytok, Hunter 15, Macon 17, BarÄ±ÅŸ ErmiÅŸ 2, YiÄŸit Arslan 14, Motum 19, Berke Atar 12, Ayberk Olmaz 5, Enes AlaybeyoÄŸlu, Saadettin Donat 2Â 

Dnipro: Kolomoisky 3, Dugat 11, Korniyenko 7, Natyazhko 5, Tymofeienko 12, Bondarchuk 7, Terrell 19, Zakurdaiev 3, Gliebov 6Â 

1. Periyot: 29-15Â 

Devre: 43-39Â 

3. Periyot: 71-58

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