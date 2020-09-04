Galatasaray DoÄŸa Sigorta - Dnipro: 91- 73
Gloria Cup UluslararasÄ± Erkekler Basketbol TurnuvasÄ±'nda Galatasaray DoÄŸa Sigorta, Ukrayna'nÄ±n Dnipro takÄ±mÄ±nÄ± 91-73 yendi.Â
Gloria Cup UluslararasÄ± Erkekler Basketbol TurnuvasÄ±'nda Galatasaray DoÄŸa Sigorta, Ukrayna'nÄ±n Dnipro takÄ±mÄ±nÄ± 91-73 yendi.Â
Antalya'da bu yÄ±l dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen turnuvada gÃ¼nÃ¼n ikinci maÃ§Ä±nda Anadolu Efes ile BahÃ§eÅŸehir Koleji, saat 20.30'da karÅŸÄ±laÅŸacak.Â
Ä°lk ayaÄŸÄ± 6 EylÃ¼l'de sona erecek turnuva kapsamÄ±nda 8 EylÃ¼l'de baÅŸlayacak ikinci hazÄ±rlÄ±k organizasyonu ise 13 EylÃ¼l'de tamamlanacak.
Salon: Gloria Sports ArenaÂ
Hakemler: Luigi Lamonica (Ä°talya), Sinan Ä°ÅŸgÃ¼der, HÃ¼seyin Ã‡elikÂ
Galatasaray DoÄŸa Sigorta: Hamilton 5, Alperen Baytok, Hunter 15, Macon 17, BarÄ±ÅŸ ErmiÅŸ 2, YiÄŸit Arslan 14, Motum 19, Berke Atar 12, Ayberk Olmaz 5, Enes AlaybeyoÄŸlu, Saadettin Donat 2Â
Dnipro: Kolomoisky 3, Dugat 11, Korniyenko 7, Natyazhko 5, Tymofeienko 12, Bondarchuk 7, Terrell 19, Zakurdaiev 3, Gliebov 6Â
1. Periyot: 29-15Â
Devre: 43-39Â
3. Periyot: 71-58