Galatasaray - Gençlerbirliği: 6-0

üper Lig'de 18. hafta maçında Galatasaray, Ankara'nın köklü temsilcilerinden Gençlerbirliğini konuk etti. Mücadeleyi Galatasaray 6-0 kazandı

Galatasaray'ın gollerini 28. saniyede Diagne, 30., 44. ve 45+2. dakikalarda Belhanda, 64. dakikada Oğulcan ve 67. dakikada penaltıdan Babel kaydetti. Arda Turan mücadeleyi 2 asist ile tamamladı.

Galatasaray bu sonuçla 33 puanla 2. sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise 19 puanla 17. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk; Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Emre Taşdemir; Taylan Antalyalı; Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Emre Akbaba, Arda Turan; Diagne.

Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Arda, Soner, Sefa, Zargo, Candeias, Piris, Ayite, Polomat, Murat

MAÇTAN DAKİKALAR

Sarı-kırmızılı ekip, adeta maça golle başladı. Arda Turan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir, bekletmeden pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Diagne'ye aktardı. Senegalli futbolcu, maçın 27. saniyesinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

11. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Übeyd yatarak topun sahibi oldu.

14. dakikada Sefa Yılmaz'ın ara pasında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Soner Dikmen, şutunu çekmeden önce araya giren Marcao, meşin yuvarlağı kornere göndererek kaleci Okan Koçuk ile karşı karşıya kaldı. Soner Dikmen gol vuruşunu yapmasından önce Marcao son anda topa müdahale ederek kornere gönderdi.

19. dakikada Soner Dikmen'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda bekletmeden vuruşunu yapan Johansson, topu auta attı.

25. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ortasında savunma arkasına sarkan Oğulcan Çağlayan'ın kaleciyle karşı karşıya bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

30. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası yayının sağında topla buluşan Belhanda, yerden düzgün bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak, kaleci Übeyd'in sağından ağlarla buluştu: 2-0.

44. dakikada sarı-kırmızılılar bir gol daha buldu. İlk Süper Lig maçına çıkan kaleci Übeyd'in kısa düşen vuruşunda topu kapan ve ceza sahasına giren Belhanda, sağ çaprazda yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 3-0.

45+2. dakikada Galatasaray, farkı 4'e çıkardı. Emre Taşdemir'in soldan ortasında Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışı sol çaprazda Oğulcan Çağlayan aldı. Bu oyuncu, pasını Arda Turan'a aktarırken, Arda da topu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazdaki Belhanda'ya verdi. Faslı futbolcu, uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir önceki karşılaşmanın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Ligin 17. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 4-3 yenilen sarı-kırmızılı ekip, 18. haftada başkent temsilcisini konuk etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, karşılaşmaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Mbaye Diagne 11'ini çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Emin Bayram, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Marcelo Saracchi, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Ryan Babel yer aldı.

Son yapılan Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan Ömer Bayram, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi. Luyindama, Linnes ve Saracchi ise yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile sarı kart cezaları biten kaptan Arda Turan ve Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao forma giydi.

Defansta 3 değişiklik birden

Fatih Terim, son karşılaşmada 4 gol yiyen defansta 4 ismin 3'ünü değiştirdi. Tecrübeli teknik adam, Konyaspor müsabakasında ilk 11'de görev verdiği Linnes, Saracchi ve Luyindama'yı yedeğe çekti. Terim, bu oyuncuların yerine Şener, Marcao ve Emre Taşdemir'e görev verdi. Geçen maça göre savunmada yerini sadece Donk korudu.

İlk 11'de 7 Türk

Galatasaray, karşılaşmaya 7 Türk oyuncu ile başladı. Sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'inde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan görev yaptı.

Yedeklerde ise Türk oyuncular Fatih Öztürk, Emin Bayram, Kerem Aktürkoğlu ve Ali Yavuz Kol, teknik direktör Fatih Terim'den görev bekledi.

Galatasaray'da 4'ü ilk 11'de, 6'sı ise yedekte olmak üzere 10 yabancı oyuncu 21 kişilik müsabaka listesine yazdırıldı.

Fatih Terim, 4 maç sonra takımının başında

Fatih Terim, Gençlerbirliği karşılaşmasında takımının başında sahaya çıktı. Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Terim'e sonrasındaki ihlalleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 5 maçlık ceza, daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 4 müsabakaya indirildi.

Terim, Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında yedek kulübesinde yer alamayarak cezasını doldurdu.

Ozornwafor sürprizi

Lisansı çıkarılan Nijeryalı genç stoper Valentine Ozornwafor kariyerinde ilk kez sarı-kırmızılı ekibin bir resmi maçında kadroya alındı.

Galatasaray'a geçen sezon başında transfer edilen ve resmi maça çıkamadan İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Almeria'ya kiralanan 21 yaşıdaki stoper, bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma döndü. Sezonun ilk yarısı için lisansı çıkarılmayan Ozornwafor'a transfer döneminin gelmesiyle lisans çıkarıldı.

Genç oyuncu, kariyerinde ilk kez Galatasaray'ın resmi bir maçında kadroya dahil edildi.

Gençlerbirliği'nde mecburi 2 değişiklik

Başkent temsilcisinde teknik direktör Mustafa Kaplan, son yapılan ve 3-1 kazandıkları Atakaş Hatayspor müsabakasına göre mecburi 2 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray karşılaşmasına takımını Übeyd Adıyaman, Mattias Johansson, Arda Kızıldağ, Zargo Toure, Pierre Polomat, Piris Da Motta, Murat Yıldırım, Daniel Candeias, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Floyd Ayite 11'i ile çıkardı.

Kırmızı-siyahlılarda, yedek kulübesinde ise Yasin Davuş, Halil Pehlivan, Diego Angelo, Dominik Furman, Metehan Mert, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Sami Altıparmak, Mustafa Seyhan, Mustafa Çeçenoğlu yer aldı.

Teknik direktör Mustafa Kaplan, son lig mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği kaleci Kristoffer Nordfeldt'ten sakatlığı, Giovanni Sio'dan ise sarı kart cezası nedeniyle yararlanamadı. Kaplan, bu oyuncuların yerine Übeyd Adıyaman ve Murat Yıldırım'a görev verdi.

Übeyd'in ilk Süper Lig heyecanı

Gençlerbirliği'nin genç kalecisi Übeyd Adıyaman, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi.

Başkent temsilcisinin altyapısında yetişen ve A takımla sadece 2 Türkiye Kupası maçına çıkan 23 yaşındaki kaleci, ilk Süper Lig müsabakasına Galatasaray'a karşı çıktı.

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