Galatasaray - Göztepe: 3-1

Süper Lig’in 33. Haftasında Galatasaray evinde Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Sarrachi, Emre Akbaba ve Yunus Akgün kaydederken konuk ekibin tek sayısı Napoleoni'den geldi. Cimbom haftalar sonra galibiyetle tanıştı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sol taraftan Ömer’in kullandığı köşe vuruşunda Belhanda’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Seri’nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere çeldi.

12. dakikada Poko’nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Soner’in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

17. dakikada Feghouli’nin ceza sahası dışından aşırtma pasıyla kale önünde topla buluşan Emre’nin direk yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22. dakikada Göztepe kalecisi Beto’ya ceza sahası içinde baskı yapan Adem, topu kazandı. Adem’in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Maçın hakemi Koray Gençerler VAR’a uyarısıyla pozisyonu tekrar inceledi ve golü iptal etti.

44. dakikada Okan’ın hatalı pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mossoro’nun sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

45+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

İKİNCİ YARI

47. dakikada ceza sahası içinde Atınç’ın Feghouli’ye yaptığı müdahaleyi hakem Koray Gençerler penaltı olarak değerlendirdi.

49. dakikada Adem’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere çeldi. hakem Koray Gençerler, penaltı atışında kaleci Beto’nun ayağının çizgide olmadığı gerekçesiyle VAR’ın uyarısıyla penaltıyı tekrarlattırdı.

50. dakikada Belhanda’nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

60. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Seri’nin kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü. Ceza yayı önünde topu önünde bulan Sarrachi’nin sektirmeden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

66. dakikada sağ taraftan Tripic ortayı yaptı. Arka direkte Castro indirdi. Kale önünde Soner’in pasıyla topla buluşan Napoleoni’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Koray Gençerler, gol pozisyonu öncesinde yerde kalan Sarrachi’ye faul yapıldığı gerekçesiyle VAR’ın uyarısıyla tekrar inceleyerek golü iptal etti.

77. dakikada sağ taraftan Murat Paluli’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Napoleoni’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

81. dakikada Emre’nin ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta direk kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+4. dakikada Halil'in ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

90+7. dakikada Seri'nin pasında defansın arkasına sarkan Taylan'ın kaleci Beto ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda verdiği pasta Yunus Akgün meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-1

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